Dove sarebbe oggi il Napoli se De Bruyne non fosse rimasto fuori per quasi cinque mesi?

La Gazzetta si pone un quesito a cui non sarà mai possibile dare una risposta, però un’idea è possibile farsela dopo la gara col Lecce

Oggi è senza dubbio il giorno dell’esaltazione di Kevin De Bruyne. Il talento belga è ritornato in campo dopo mesi di assenza che si sono fatti sentire e si sono resi ancora più evidenti col suo rientro. La Gazzetta scrive:

“Il talento non si allena. Inutile girarci intorno: c’è un Napoli con De Bruyne e uno senza. E la gara col Lecce può diventare un moltiplicatore di rimpianti: dove sarebbe oggi il Napoli se Kevin non fosse rimasto fuori per quasi cinque mesi? Domanda a cui non sarà mai possibile dare una risposta, però un’idea è possibile farsela”.

Il Napoli sembra quasi poter godere di un lusso, la rosa lunga, che non aveva mai avuto in questa stagione in cui Conte ha dovuto inventarsi mille soluzioni per far fronte agli infortuni

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“Potenza della rosa lunga: un lusso che il Napoli, falcidiato dagli infortuni, non si è quasi mai potuto permettere. Ora, però, è tornato l’ottimismo. E con i big il futuro sembra di nuovo azzurro”.