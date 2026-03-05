Home » Il Campo » Dichiarazioni

De Bruyne, il dottor Maesschalck: “Kevin conosce perfettamente il suo corpo, domani può giocare alcuni minuti”

A Vtm Nieuws il fisioterapista che ha seguito il belga: "Si sente sempre meglio, sa dosare gli sforzi. Penso che per domani sera sia pronto fisicamente".

Napoli De Bruyne

As Napoli 05/10/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Genoa / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Kevin de Bruyne

Lieven Maesschalck, il fisioterapista che ha seguito Kevin De Bruyne nella riabilitazione dopo l’intervento, ha parlato a Vtm Nieuws delle condizioni del calciatore belga, rientrato a Napoli.

De Bruyne si sta allenando con la squadra in questi giorni e potrebbe rientrare nelle convocazioni del match di domani sera contro il Torino.

Maesschalck ha dichiarato:

Tutto procede positivamente. Kevin si sente sempre meglio. Sta avendo ritmo anche con i suoi compagni di squadra. Il vantaggio è che Kevin conosce perfettamente il suo corpo. Può così dosare gli sforzi e sentire quando può spingere. Penso che per domani sera sia pronto. Non per una partita completa, ovviamente, bisogna andare gradualmente. Ma fisicamente, è già in grado di giocare alcuni minuti“.

