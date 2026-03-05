De Bruyne, il dottor Maesschalck: “Kevin conosce perfettamente il suo corpo, domani può giocare alcuni minuti”

A Vtm Nieuws il fisioterapista che ha seguito il belga: "Si sente sempre meglio, sa dosare gli sforzi. Penso che per domani sera sia pronto fisicamente".

Lieven Maesschalck, il fisioterapista che ha seguito Kevin De Bruyne nella riabilitazione dopo l’intervento, ha parlato a Vtm Nieuws delle condizioni del calciatore belga, rientrato a Napoli.

De Bruyne si sta allenando con la squadra in questi giorni e potrebbe rientrare nelle convocazioni del match di domani sera contro il Torino.

Maesschalck ha dichiarato:

“Tutto procede positivamente. Kevin si sente sempre meglio. Sta avendo ritmo anche con i suoi compagni di squadra. Il vantaggio è che Kevin conosce perfettamente il suo corpo. Può così dosare gli sforzi e sentire quando può spingere. Penso che per domani sera sia pronto. Non per una partita completa, ovviamente, bisogna andare gradualmente. Ma fisicamente, è già in grado di giocare alcuni minuti“.