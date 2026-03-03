De Bruyne ha ritrovato un Napoli molto diverso: coi volti nuovi di Vergara, Alisson Santos e Giovane

De Bruyne di nuovo in gruppo. Un’ottima notizia anche se non c’è da farsi illusioni sul suo stato di forma.

Al suo ritorno in gruppo, al di là dell’accoglienza affettuosa ricevuta dai compagni, De Bruyne ha ritrovato ieri un Napoli molto diverso: stremato dalla lunga emergenza e coi volti nuovi di Vergara, Alisson Santos e Giovane. Il belga si è perso le emozioni della Supercoppa Italiana vinta in Arabia, ma anche le amarezze per le uscite premature da lotta scudetto, Champions League e Coppa Italia. Ma la scelta di curarsi da solo ad Anversa si è rivelata alla fine quella giusta, per l’ex capitano del City. KDB è infatti tornato già pronto e spera di poter dare una mano agli azzurri almeno nello sprint finale, sfruttando le ultime 11 partite del campionato pure per prepararsi bene ai Mondiali americani di giugno.

Prima però c’è da riconquistare un posto in Champions e il Napoli conta anche sul talento, l’esperienza e la personalità di De Bruyne. Per questo Conte potrebbe portarlo in panchina già con il Torino, al di là della condizione non ottimale del belga.