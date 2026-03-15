Contro il Lecce c’è stato un Napoli senza De Bruyne e uno con Kevin (Gazzetta)

Kevin De Bruyne ha giocato davvero poco nel Napoli in questa stagione a causa del lungo infortunio che lo ha costretto ai box, ma non si può non notare la differenza di quando il campione belga è in campo. È rientrato da sole due gare, eppure sono due gare che non si fa altro che parlare di lui.

Impossibile, come scrive la Gazzetta dello Sport, non considerare la doppia partita del Napoli contro il Lecce: una senza Kevin ed una con.

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“C’è stata una partita senza De Bruyne: è durata quarantacinque minuti, l’ha giocata bene il Lecce e malissimo il Napoli ed è finita 0-1. Poi c’è stata una partita con De Bruyne: stessa durata, ma esito opposto perché la squadra di Conte si è svegliata, ha fatto due gol ed ha ribaltato i giallorossi, scompaginati dall’ingresso del belga”