Chi gioca contro il Lecce? Le idee di Conte per sostituire Vergara

Il primo indiziato è Elmas, l’alternativa si chiama Giovane e poi ci sarebbe anche De Bruyne che proprio lì, a destra nei due dietro la punta, aveva agito col Toro al rientro dopo quattro mesi.

Vergara sarà assente per due mesi, una nuova tegola per Antonio Conte, che dovrà ridisegnare, una volta di più il suo Napoli per la sfida contro il Lecce. Poco male, dal momento che l’allenatore azzurro sembra essere diventato un giocoliere in questa stagione. Del resto anche lui aveva detto che questa stagioni erano quelle che gli piacevano di più perché le difficoltà gli permettevano di mettersi in gioco e migliorare.

Il dubbio adesso è prenderà il posto dell’infortunato Vergara contro il Lecce. Il Corriere dello Sport scrive che sono in tre a giocarsi una maglia sulla trequarti. Tra questi c’è anche la possibilità che porta a De Bruyne che ha disputato uno spezzone di gara venerdì scorso contro il Torino.

Chi gioca al posto di Vergara contro il Lecce?

“Chi al suo posto contro il Lecce? Si apre ora un vuoto a destra alle spalle di Hojlund. Il primo indiziato è Elmas che già sabato aveva ricoperto quella posizione dopo l’uscita di Vergara. Non sarebbe un problema per lui passare da esterno sinistro a mediano, a esterno destro. Un jolly completo, Elif. L’alternativa si chiama Giovane, altro giocatore che ricopre naturalmente quella posizione. Ci sarebbe anche De Bruyne che proprio lì, a destra nei due dietro la punta, aveva agito col Toro al rientro dopo quattro mesi. Ma KDB è appena tornato e dunque, al momento, Elmas è avanti su tutti per sabato. Aspettando Vergara”.