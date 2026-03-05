Carrarese-Catanzaro, Rocchi aggredito dai tifosi e scortato dalla polizia

Il designatore era allo stadio dei Marmi di Carrara per seguire Carrarese-Catanzaro, turno infrasettimanale della serie B, ma ha dovuto uscire sotto scorta dopo la contestazione subita da parte dei tifosi di casa, a seguito di un rigore concesso - e poi fatto ripetere.

Incredibile episodio capitato allo stadio dei Marmi di Carrara al termine di Carrarese-Catanzaro, turno infrasettimanale della 28a giornata di Serie B, finita con un pirotecnico 3-3. Un rigore concesso, e poi fatto ripetere, in favore dei calabresi in pieno recupero, ha scatenato le proteste dei tifosi locali sugli spalti, dove era presente il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, in tribuna per seguire l’operato del direttore di gara Federico Dionisi e dei suoi collaboratori.

🤯 Clamoroso in Serie B: Gianluca #Rocchi aggredito durante la sfida tra Carrarese e Catanzaro. Il designatore arbitrale è stato costretto ad abbandonare lo stadio scortato dalla Polizia‼️ #CarrareseCatanzaro #Sportitalia pic.twitter.com/NNIRXAXydB — Sportitalia (@tvdellosport) March 4, 2026

L’aggressione a Rocchi

Rocchi, come si vede in un video che sta facendo il giro del web (guardalo qui sotto), è stato aggredito verbalmente. Tra urla e il gesto provocatorio del lancio di banconote, la tensione è salita a livelli di guardia, trasformando la contestazione verbale in un potenziale scontro fisico evitato solo dal tempestivo intervento della polizia. Il capo degli arbitri ha lasciato lo stadio tra gli insulti, scortato da diversi agenti che hanno evitato che il responsabile della CAN venisse a contatto con i tifosi.

Cosa era successo in capo

Tutto è nato al 90’ per il rigore concesso in favore degli ospiti, sul 3-2 per la Carrarese. Pontisso sbaglia il penalty del potenziale 3-3, facendosi parare la conclusione dal portiere Bleve, ma l’arbitro Federico Dionisi viene richiamato dal Var Francesco Meraviglia per una possibile invasione dell’area di rigore da parte dei giocatori di casa. Dopo la revisione, al monitor di servizio a bordo campo, il sig. Dionisi decide di far ripetere il rigore. Alla battuta, questa volta, si presenta Pittarello che firma il 3-3. Polemiche e contestazioni, che sfociano nell’aggressione verbale contro il designatore Rocchi.