Buongiorno: “La prestazione di Genova è un lontanissimo ricordo? Ci sono i momenti no”

Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha risposto alle domande della stampa in conferenza al termine della gara contro il Torino.

Napoli-Torino 2-1, Buongiorno in caonferenza

“Sono contento della prestazione della squadra, il Maradona si fa sentire e ci dà sempre una grande mano. Siamo contenti per il risultato, dispiace non aver tenuto la porta imbattuta ma rivedremo ciò che abbiamo sbagliato per migliorare.

La manovra è sempre su Hojlund? “Dipende dagli avversari come riusciamo a muovere palla e creare spazi, a volta Rasmus viene incontro o attacca la profondità: vince tanti duelli, ci fa respirare e ci dà una grande mano”.

Si punta al secondo posto? “Guardiamo partita per partita, cerchiamo di vincerle tutte preparandole al meglio poi a fine stagione vedremo cosa succederà”.

La prestazione di Genova è un lontanissimo ricordo? “Sono contentissimo della mia prova, nella carriera di un giocatore ci sono i momenti no ma devo ringraziare famiglia e tifosi perché mi sono stati vicini e ho sentito un grande supporto. Ho pensato al lavoro, ad essere professionale, concentrandomi su ciò che potevo fare. Sono tornato, migliorato, ora sto bene”.

Lobotka e Gilmour ed i rientri di Anguissa e De Bruyne? “Ci danno una grande mano, spesso abbiamo bisogno dell’aiuto dei centrocampisti sulle seconde palle se riusciamo a sporcarle agli attaccanti. Siamo contenti che sia tornato Frank e anche Kevin, possono darci una grande mano”