Buongiorno: “La prestazione di Genova è un lontanissimo ricordo? Ci sono i momenti no”
In conferenza: "Si punta al secondo posto? "Guardiamo partita per partita, cerchiamo di vincerle tutte"
Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha risposto alle domande della stampa in conferenza al termine della gara contro il Torino.
Napoli-Torino 2-1, Buongiorno in caonferenza
“Sono contento della prestazione della squadra, il Maradona si fa sentire e ci dà sempre una grande mano. Siamo contenti per il risultato, dispiace non aver tenuto la porta imbattuta ma rivedremo ciò che abbiamo sbagliato per migliorare.
La manovra è sempre su Hojlund? “Dipende dagli avversari come riusciamo a muovere palla e creare spazi, a volta Rasmus viene incontro o attacca la profondità: vince tanti duelli, ci fa respirare e ci dà una grande mano”.
Si punta al secondo posto? “Guardiamo partita per partita, cerchiamo di vincerle tutte preparandole al meglio poi a fine stagione vedremo cosa succederà”.
La prestazione di Genova è un lontanissimo ricordo? “Sono contentissimo della mia prova, nella carriera di un giocatore ci sono i momenti no ma devo ringraziare famiglia e tifosi perché mi sono stati vicini e ho sentito un grande supporto. Ho pensato al lavoro, ad essere professionale, concentrandomi su ciò che potevo fare. Sono tornato, migliorato, ora sto bene”.
Lobotka e Gilmour ed i rientri di Anguissa e De Bruyne? “Ci danno una grande mano, spesso abbiamo bisogno dell’aiuto dei centrocampisti sulle seconde palle se riusciamo a sporcarle agli attaccanti. Siamo contenti che sia tornato Frank e anche Kevin, possono darci una grande mano”