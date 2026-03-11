Baseball: l’Italia fa un’impresa battendo 8-6 gli Stati Uniti che ora devono tifare gli Azzurri per non finire agli spareggi

Successo storico per l’Italia, che batte 8-6 gli Stati Uniti nel World Baseball Classic. Mai gli Azzurri erano riusciti a battere gli americani.

Athletic scrive:

Il Team Usa, il più celebrato nella storia del baseball, avrà bisogno di un aiuto per superare la fase a gironi del World Baseball Classic. Una sorprendente sconfitta per 8-6 contro il Team Italy a Houston ha lasciato gli americani a rischio spareggio per avanzare nel torneo. Il Team Italy è ora 3-0 nella Pool B e affronterà il Team Mexico nella partita finale di oggi. Se l’Italia vince, sarà la testa di serie numero 1 della Pool B e il Team Usa secondo classificato; se gli Azzurri dovessero perdere, tutte e tre le squadre chiuderanno sul 3-1 e si vedrà chi ha subito minori punti negli scontri diretti.

Il tecnico del Team Usa Mark DeRosa ha lasciato a riposo diversi dei suoi migliori battitori e ha mandato avanti il suo lanciatore meno esperto. Nel quarto inning, il Team Italy è volato sul 5-0. Uno dei lanciatori più esperti dell’Italia, Lorenzen, ha tenuto a bada gli americani senza subire punti, con due strikeout e solo due valide concesse. Il Team Usa è rientrato in partita contro il bullpen italiano meno esperto, ma l’Italia ha aggiunto altri punti contro il bullpen statunitense e ha mantenuto abbastanza margine per resistere all’assalto finale.