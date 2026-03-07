Su Repubblica. Anguissa e De Bruyne hanno offerto una prova di grande mestiere ma sono ancora impegnati nella ricerca di una forma imperfetta

Attenzione alla gestione di Milinkovic e Meret, alternarli li sta peggiorando (Corbo)

Nella sua analisi su Repubblica Napoli, Antonio Corbo dedica un’osservazione anche all’analisi dei due portieri:

L’emozione del ritorno dei giocatori più attesi, prima Anguissa poi De Bruyne, raggiunti nel finale da Lukaku, non è stata pari al contributo. Hanno offerto una prova di grande mestiere, raffinati interpreti di questo gioco, ma ancora impegnati nella ricerca di una forma, come era prevedibile, imperfetta.

Tutto è nelle mani di Antonio Conte. Le grandi firme riprendono lentamente i rispettivi ruoli, ma non va dimenticato che il loro rientro è stato dolcemente sereno perché avevano Alisson Santos, Politano, Gilmour, Elmas, i superlativi difensori Juan Jesus e Olivera sminato il campo. Massima attenzione chiede infine la gestione dei due portieri. Alternarli li sta peggiorando.

Ne scrive anche Fabrizio d’Esposito nelle sue pagelle per il Napolista. A Milinkovic assegna un cinque.

MILINKOVIC-SAVIC. Uno strambo Zio Vanja, stasera contro la sua ex squadra. Sarà stata la vista (talvolta stringeva troppo gli occhi), saranno stati i guanti scivolosi, fatto sta che il portierone serbo non trattiene taluni palloni, sbaglia rilanci su rilanci e in generale è poco reattivo. Mah! Che gli è successo? – 5