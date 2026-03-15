Annullata la finalissima tra Spagna e Argentina in Qatar per ovvi motivi. La Uefa: “Grande disappunto”

Il non tanto velato disappunto della Uefa emerge dal comunicato: "La Uefa ha esplorato altre alternative praticabili, ma nessuna di esse si è rivelata accettabile per la Federazione calcistica argentina."

Alla fine è ufficiale, la finalissima tra Spagna e Argentina non si farà. Forte il disappunto della Uefa, che si è vista respingere tutte le proposte alternative inoltrate alla Federazione calcistica argentina. Il comunicato.

Spagna-Argentina non si disputerà: i dettagli

Si legge sul sito Uefa:

“Dopo lunghe discussioni tra la Uefa e le autorità organizzatrici del Qatar, è stato annunciato oggi che, a causa dell’attuale situazione politica nella regione, la Finalissima tra la Spagna, vincitrice di Uefa Euro 2024, e l’Argentina, campione della Conmebol Copa América 2024, non potrà disputarsi come previsto in Qatar il 27 marzo.

Con la ferma intenzione di salvare l’importante incontro, e nonostante le comprensibili difficoltà di spostare una partita di tale importanza con un preavviso così breve, la Uefa ha esplorato altre alternative praticabili, ma nessuna di esse si è rivelata accettabile per la Federazione calcistica argentina.”

Le varie opzioni

“La prima opzione prevedeva di disputare la partita allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid nella data originaria, con una ripartizione 50-50 dei tifosi presenti. Ciò avrebbe garantito una cornice di livello mondiale, degna di un evento così prestigioso, ma l’Argentina ha rifiutato.

La seconda opzione prevedeva di disputare la Finalissima in due partite, andata e ritorno: una al Santiago Bernabéu il 27 marzo e l’altra a Buenos Aires durante una finestra internazionale prima degli Europei e della Copa America 2028, offrendo anche in questo caso una ripartizione 50-50 dei tifosi per la partita di Madrid. Anche questa opzione è stata respinta.

In definitiva, la Uefa ha chiesto all’Argentina l’impegno che, qualora si fosse trovata una sede neutrale in Europa, la partita si sarebbe potuta disputare il 27 marzo, come previsto e annunciato il 18 dicembre 2025, oppure nella data alternativa del 30 marzo. Anche questa proposta è stata respinta.

L’Argentina ha proposto di giocare la partita dopo i Mondiali, ma, non essendoci date disponibili per la Spagna, tale opzione è stata scartata. Infine, contrariamente al piano originario che prevedeva lo svolgimento della partita il 27 marzo, l’Argentina ha dichiarato la propria disponibilità a giocare esclusivamente il 31 marzo, data che si è rivelata impraticabile.

Di conseguenza, e con rammarico della Uefa, questa edizione della Finalissima è stata annullata.”