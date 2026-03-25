Anguissa, l’operazione rinnovo ha rallentato. E per Lobotka clausola da 25 milioni

Il Napoli sta lavorando al futuro, come fanno i grandi club. È quando si è sulla cresta dell’onda che si lavora al domani. I rami con frutti vanno tagliati per far sì che un domani di frutti possano essercene di più. È quel che sta facendo il Napoli a centrocampo. Non è detto che Anguissa e Lobotka continuino a comporre la cerniera del Napoli. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Informa che i colloqui per il rinnovo di Anguissa hanno subito un rallentamento. Che il camerunese piace in Turchia. E – ancora – che per Lobotka è stata inserita una clausola di 25 milioni. Insomma il centrocampo del Napoli potrebbe cambiare volto.

Scrive il Corriere dello Sport:

Anguissa, dopo l’infortunio di novembre rimediato con la Nazionale, i colloqui per prolungare il rapporto con il Napoli sono gradualmente divenuti meno intensi, e così al momento la certezza resta la clausola di rinnovo annuale, fino al 2027, fissata a favore del club di De Laurentiis. Frank ha tanti estimatori, ovviamente, soprattutto in Turchia ma le parti hanno intenzione di continuare a camminare fianco a fianco; trovando però una quadra che faccia piacere a tutti.

Lobotka, anche il suo contratto scadrà nel 2027 ma a margine è stata inserita una clausola da circa 25 milioni che potrebbe liberarlo.