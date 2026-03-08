All’Atletico Madrid, dopo Lookman, rinasce anche Nico Gonzalez

Prima un sinistro preciso sul secondo palo per finalizzare l’azione imbastita con Griezmann (che gliela restituisce di tacco), poi un imperioso stacco di testa all’81’ che regala la vittoria a Simeone. La doppietta di Nico Gonzalez si rivela decisiva per l’Atletico e per agguantare il terzo posto. Con la doppietta di ieri, l’argentino sale a 3 gol (tutti in Liga) in 19 presenze: ricordiamo che Nico aveva subito un infortunio alla coscia nel dicembre 2025. L’ex Juve ha finalmente trovato il suo posto nel mondo? Questo il punto del Pais.

Il ritorno di Nico Gonzalez

Scrive El Pais:

Nico González, con due gol, ha risolto per l’Atletico il prequel della finale di Coppa del Re che opporrà i Colchoneros alla Real Sociedad. Alla fine, un buon colpo di testa di Nico González ha fissato il definitivo 3-2.

Era chiaro che queste non sarebbero state le formazioni della finale, ma la partita è servita per studiarsi a vicenda a un mese dall’incontro a La Cartuja (lo stadio del Siviglia, ndr).

Sorloth avrebbe potuto segnare prima che Griezmann mostrasse la sua classe con un tacco raffinato per Nico González, appena entrato, che ha approfittato del regalo per battere Remiro. La Real ha risposto immediatamente: Oyarzabal ha condotto palla centralmente, ha cercato un passaggio filtrante e dopo essersi visto murato, ha raccolto il rimpallo sul limite dell’area e ha calciato un sinistro secco e potente all’angolo destro di Oblak.

Successivamente, Nico ha deciso la partita sfruttando il cross di Ruggeri, che da un mese giustifica il suo acquisto più per le incursioni offensive che per la difesa.