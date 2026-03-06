Alisson Santos: “Tripla esultanza per mia mamma, mio fratello e… Ronaldinho”

Alisson Santos è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Napoli contro il Torino

Napoli-Torino 2-1, Alisson Santos a Dazn

“Tre esultanze perché ci sono mia mamma e mio fratello, poi ho ballato perché mi piace e poi come Ronaldinho perché suo fan. Felice per aver segnato nuovamente. Ho molta confidenza col mio modo di giocare a calcio, lavoro al meglio per aiutare la squadra. Felice con tutti loro, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi. I compagni mi hanno permesso di integrarmi e portare il mio calcio. Non ho imparato il napoletano, sto imparando pian piano. Forza Napoli sempre”.

