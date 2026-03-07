Alisson Santos, il Napoli ha trovato il nuovo Kvaratskhelia? (Gazzetta)

Alisson Santos è il nuovo Kvaratskhelia? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport che ne scrive con Sebastiano Vernazza.

Più indizi fanno una prova e si può azzardare una domanda impegnativa: il Napoli ha trovato in Alisson Santos il nuovo Kvaratskhelia? Ruolo e caratteristiche oscillano tra il simile e l’identico. Kvara ci sembra più forte in progressione e Alisson ci pare inafferrabile sul breve, ma sono dettagli. Il Napoli ha battuto il Torino grazie alle accelerazioni, ai dribbling e ai tiri di quest’ala pescata nello Sporting a un prezzo accettabile, tre milioni e mezzo per il prestito e diritto di riscatto a 16,5. Per quello che si è visto in meno di un mese al Napoli, Alisson ne vale già di più. La squadra di AntonioConte sale a meno uno dal Milan.

In pochi secondi, al 7’ e su azioni da corner, Santos ha fatto saltare gli sbarramenti approntati da D’Aversa. Sul primo angolo ha incenerito Prati – e non si capisce bene perché il cerino Santos sia rimasto in mano al centrocampista –, ha crossato dal fondo e Paleari è stato pazzesco nell’alzare la zampata sotto porta di Olivera. Sul secondo, battuto da destra, la palla è finita a sinistra, sui piedi di Alisson, contrastato in modo blando da Ebosse, e non si comprende bene che cosa facesse lì il centrale granata, preposto al controllo dell’altro settore. A Santos è bastato spostare il pallone e avanzare, il tiro secco e vincente è stata la logica conseguenza di un’azione personale strepitosa, ma facilitata dalla morbida difesa del granata.