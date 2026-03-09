Alisson Santos, il diritto di riscatto da 15 milioni sta davvero facendo riflettere il Napoli, ma è presto

Fabrizio Romano su Youtube: "Ha convinto subito il Napoli anche dal punto di vista umano. Se continuerà così, ci sono ottime probabilità che venga riscattato”

I giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube hanno fatto il punto della situazione sul possibile riscatto di Alisson Santos da parte del Napoli

“Molto positivo è stato anche l’impatto di Alisson Santos con il Napoli.

Dalla partita con la Roma, e anche contro il Torino, ha fatto gol e ha giocato molto bene. Si vede che è stata un’intuizione del Napoli. L’operazione, lo ricordiamo, è stata fatta con un prestito abbastanza oneroso — intorno ai 3-3,5 milioni di euro — che era l’unico modo per prendere il giocatore.

Il Napoli è stato molto bravo: ci ha creduto fin dall’inizio di gennaio e ha preso vantaggio anche sui club tedeschi interessati. È riuscito a strappare un diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro, grazie al lavoro della dirigenza guidata da Giovanni Manna.

Il Napoli ha creduto molto in questa operazione, nonostante il giocatore a metà gennaio avesse segnato anche un gol pesantissimo con lo Sporting per portare la squadra agli ottavi di Champions League.

Nonostante questo, grazie al lavoro fatto in anticipo, il Napoli è riuscito a chiudere negli ultimi giorni di mercato.

Da quanto mi risulta, il diritto di riscatto da 15 milioni sta davvero facendo riflettere il Napoli. È chiaro però che è presto: il club non ha fatto comunicazioni né agli agenti del giocatore né allo Sporting. È passato poco più di un mese e il Napoli vuole valutare il giocatore fino a fine stagione.

Se Alisson continuerà così, l’intenzione sarà quella di tenerlo. Il Napoli è molto soddisfatto non solo dei gol e delle prestazioni, ma anche dell’atteggiamento del giocatore: molto umile, sempre a disposizione di Antonio Conte, pronto anche quando parte dalla panchina.

Insomma, Alisson Santos ha convinto subito il Napoli anche dal punto di vista umano. Se continuerà così, ci sono ottime probabilità che venga riscattato”