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Alisson: “Mi piace giocare con gli uno contro uno. Oggi le marcature sono state abbastanza importanti”

A Dazn: "Qualche volta provo anche altre soluzioni, mi interessa però cercare di aiutare sempre la squadra".

Alisson Santos

Dc Napoli 15/02/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Roma / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Alisson Santos

Dopo la vittoria contro il Lecce, ai microfoni di Dazn,  l’attaccate del Napoli Alisson Santos ha commentato il match

Napoli-Lecce, Alisson Santos

“Io sono un giocatore a cui piace giocare con gli uno contro uno. Sono consapevole di dover lavorare tanto per rispettare le richieste dello staff tecnico e dell’allenatore. La cosa più importante è che il Napoli abbia vinto.

Oggi le marcature sono state abbastanza importanti. Provo a cercare di finalizzare sempre sul primo palo perché credo ci siano più probabilità: il portiere è messo più in difficoltà in questa maniera. Qualche volta provo anche altre soluzioni, mi interessa però cercare di aiutare sempre la squadra”.

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