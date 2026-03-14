Alisson: “Mi piace giocare con gli uno contro uno. Oggi le marcature sono state abbastanza importanti”
A Dazn: "Qualche volta provo anche altre soluzioni, mi interessa però cercare di aiutare sempre la squadra".
Dopo la vittoria contro il Lecce, ai microfoni di Dazn, l’attaccate del Napoli Alisson Santos ha commentato il match
Napoli-Lecce, Alisson Santos
“Io sono un giocatore a cui piace giocare con gli uno contro uno. Sono consapevole di dover lavorare tanto per rispettare le richieste dello staff tecnico e dell’allenatore. La cosa più importante è che il Napoli abbia vinto.
Oggi le marcature sono state abbastanza importanti. Provo a cercare di finalizzare sempre sul primo palo perché credo ci siano più probabilità: il portiere è messo più in difficoltà in questa maniera. Qualche volta provo anche altre soluzioni, mi interessa però cercare di aiutare sempre la squadra”.