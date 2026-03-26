L’Italia ha asfaltato l’Irlanda del Nord per 2-0 e tutti i calciatori in campo hanno sudato per portare a casa questo risultato. Una vittoria che arriva con i gol di Tonali e Kean e che per gli azzurri significa il passaggio al prossimo turno dei playoff mondiali. Non era scontato. Gennaro Gattuso è riuscito a stringere a coorte una nazionale operaia, di quelle che non fanno poesia ma sanno stare dentro la partita. Al termine dell’incontro, Lele Adani, ex calciatore oggi opinionista sportivo per Rai Sport, ha commentato il risultato soffermandosi sulla prestazione di Matteo Politano

“Con Politano e Dimarco l’Italia trasforma il 3-5-2 in 3-3-4. I due esterni vanno a fare quasi le ali e mentre Dimarco è meno coinvolto, Politano è uno dei pochi giocatori mancini schierati a destra che crossano di destro. I mancini solitamente rientrano, lui invece crossa anche col destro ed è un grande vantaggio”.

Alberto Rimedio, giornalista e telecronista Rai inviato a Bergamo con Adani, commenta questa abilità di Politano e fa un paragone d’eccezione: “Come Bruno Conti“.