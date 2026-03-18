Il quotidiano torinese non specifica quali siano i club (ma un'idea ce la siamo fatta): Open Var prolungare di qualche giorno la durata delle polemiche.

Ad alcuni club Open Var non piace: sovraesposizione mediatica (La Stampa)

Opera Var non piace solo agli arbitri ma anche ai club. Lo ha scritto Il Giornale con Franco Ordine, e lo scrive anche La Stampa con Stefano Scacchi. La Stampa scrive di alcun club senza specificare quali. Noi un’idea ce la siamo fatta.

Scrive La Stampa:

Secondo i vertici arbitrali e alcuni club, è stata alimentata una sovraesposizione mediatica che rischia di provocare più danni che benefici generando insicurezza in tanti direttori di gara. Con la conseguenza di prolungare di qualche giorno la durata delle polemiche. Quasi ogni turno di questo campionato è stato contraddistinto dalle proteste di allenatori o dirigenti, provocate anche da interpretazioni spesso difformi di dinamiche simili. Per questo la Lega Serie A sta predisponendo un codice di autodisciplina per limitare le proteste, introducendo sanzioni per chi continua a surriscaldare gli animi.