Vonn è un’ispirazione per chi sceglie la vita di qualità, chi siamo noi per criticarla? (Times)

Folle. Egoista. Temeraria. Non sa cosa fa. Pazza. Esagerata. Owen Slot sul Times ricorda che Lindsey Vonn subisce il commento disordinato di chiunque praticamente da sempre. Visto che in carriera si è rotta qualsiasi cosa, e ha vinto tutto. Sempre rischiando. Senza riepilogare le infine polemiche di questi giorni olimpici, mentre la leggenda dello sci è ancora in un ospedale di Treviso, operata già tre volte, Slot riporta il dibattito sulla filosofia: ne fa una questione di senso della vita.

“La maggior parte delle persone sembra puntare alla qualità della vita, non alla quantità. Il tempo, il grande mistero, è elastico. Guarda l’acqua che bolle e ci vuole “molto tempo”. Dieci ore in una cella di polizia potrebbero sembrare dieci mesi. Nel grande mistero chiamato vita, è la qualità che conta di più. Fare le cose che amiamo. Abbracciare quella che Lucrezio chiamava la praemia vitae, i doni della vita. Per alcuni, questo significa pericolo, correre rischi, vivere al limite. Ma è evidente che questo atteggiamento può anche provocare una certa categoria di oppositori. Si preoccupano del rischio, della salute e della sicurezza, delle insidie ​​che potrebbero causare “danni”. Eppure, sebbene questo atteggiamento sia sensato fino a un certo punto, può anche essere esagerato. Come la Torre di Babele, la vita non può essere prolungata all’infinito. Persino chi dorme in camere di ossigeno, rimane in casa e sterilizza il cibo alla fine morirà. Anche solo di noia“.

Insomma, scrive Slot: “Vonn ha fatto bene a correre il rischio di gareggiare alle Olimpiadi dopo una rottura completa del legamento crociato anteriore pochi giorni prima? È stata, come alcuni hanno detto, “sciocca”? Posso condividere coloro che affermano che la sua azione ha influenzato altri (come l’elisoccorso (e service) ma non coloro che condannano il rischio in sé. Chi siamo noi per mettere in discussione i suoi calcoli, la sua libertà di decidere, la sua disponibilità ad affrontare pericoli che avrebbero potuto far esitare altri al suo primo ritorno, per non parlare del sesto? La libertà di fare un calcolo di pericolo accettabile è, a mio avviso, ancora più preziosa della libertà di parola”.

“Alla fine, è caduta. Ha fallito. Si è fratturata la tibia. Si è contorta dal dolore. Forse gli effetti dell’infortunio persisteranno. Ma questa è stata una sua scelta, un suo calcolo, la sua disponibilità a continuare un viaggio che ha portato con sé emozioni e gioia, trionfi e delusioni. Quindi lamentatevi e criticate quanto volete, ma per me Vonn è un essere umano fonte di ispirazione, un’atleta straordinaria che capisce che nell’unica vita che ognuno di noi avrà mai, tutto ciò che conta è se l’emozione del viaggio vale il prezzo del biglietto. Come ha detto lunedì: “Nella vita corriamo dei rischi. Sogniamo. Amiamo. Saltiamo. E a volte cadiamo. A volte ci spezzano il cuore… Ma questa è anche la bellezza della vita”. Amen”.