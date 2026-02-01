Tra Alcaraz e Djokovic vincerà chi alla vigilia avrà dormito di più. Il sonno è la benzina degli atleti (El Mundo)

“Dormire, dormire, dormire”. È il verbo di ogni tennista dopo partite lunghe come quella che Alcaraz ha affrontato con Zverev a Melbourne. Oppure di Djokovic quando ha avuto la meglio su Sinner. El Mundo ha chiesto allo staff di Carlos Alcaraz quale fosse la chiave del suo recupero prima della finale degli Australian Open contro Novak Djokovic di oggi (9:30). La risposta è stata “Dormi il più possibile”.



“Quando Alcaraz è arrivato al suo hotel, il Crown di Melbourne, dal Melbourne Park l’altro ieri, la sua priorità era rilassarsi dopo l’adrenalina della semifinale contro Alexander Zverev, trovare una posizione comoda a letto e dormire il più possibile. A nessuno era permesso svegliarlo. Bussare alla porta era severamente vietato. In precedenza, aveva fatto 15 minuti di allenamento nella palestra della Rod Laver Arena. Si era immerso in vasche di contrasto alternando acqua calda e fredda e si era fatto massaggiare dal suo fisioterapista, Juanjo Moreno. Ma una volta in camera, il sonno era la sua priorità assoluta. Moreno è uno studente di scienze motorie. Spesso innova i suoi metodi di allenamento, come l’uso di fasce di restrizione sanguigna e altre tecniche, ma conosce anche gli effetti unici del sonno”.

“A differenza di altri giorni, questo sabato Alcaraz non si è presentato ai campi di allenamento del Grande Slam, né si è nemmeno riservato un’ora per ogni evenienza. Il suo piano era semplicemente quello di stare con la sua famiglia. Rilassarsi giocando a carte con loro e lasciare che il silenzio facesse il suo effetto sul suo corpo. Prima dell’inizio delle partite a Melbourne, il numero uno al mondo ha trascorso molte ore a guardare Stranger Things. Con il progredire del torneo ha smesso, e questo sabato non era il giorno migliore per stare da solo davanti alla televisione”.

Continua El Mundo

“«Fisicamente, sembra avere 25 anni; quello che sta realizzando Djokovic è impressionante», lo aveva elogiato Alcaraz in anticipo, e questa sarà una delle chiavi del match. Se Djokovic è riuscito a sconfiggere Jannik Sinner in semifinale, è perché è arrivato al match con energia, dopo che la fortuna gli aveva sorriso sia negli ottavi che nei quarti di finale. Bisognerà vedere se avrà la stessa freschezza in finale”.

“Nel loro ultimo incontro, la semifinale degli US Open, il 24 volte vincitore di un Grande Slam ha lamentato un certo fastidio. In precedenza, nei due incontri precedenti, con minori problemi fisici, Djokovic aveva sconfitto Alcaraz sia nei quarti di finale degli Australian Open che nella finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Chi si aggiudicherà la gloria inizia a decidersi a letto: il contendente che riuscirà a “dormire il più possibile” avrà il vantaggio”.