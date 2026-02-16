Totti: “Ritorno alla Roma? Stiamo valutando, sono stato a cena con Gasperini”
L'ex capitano giallorosso era già stato dirigente dopo il suo ritiro nel 2017, ma si dimise nel 2019, spiegando di non essere mai stato realmente coinvolto nelle decisioni del club.
L’ex capitano della Roma Francesco Totti, all’evento di Betsson Sport a Milano, ha parlato di un suo possibile ritorno nella dirigenza giallorossa.
Ricordiamo che Totti era già stato dirigente della Roma, nell’era Pallotta, dopo il ritiro nel 2017. Ma la sua esperienza è durata fino al giugno 2019, quando si dimise ufficialmente, spiegando di non essere mai stato realmente coinvolto nelle decisioni tecniche e strategiche.
Ha dichiarato all’evento:
“Stiamo parlando e valutando un po’ di situazioni. Vediamo cosa si potrà fare. Sono stato a cena con Gasperini“.