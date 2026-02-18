Ravezzani: “Fabregas trattiene Saelemakers per la maglietta per impedirgli di giocare e poi ne chiede l’espulsione per un fallo successivo? Una scena vergognosa. Merita le stesse critiche rivolte a Bastoni. Con un’aggravante: lui è l’allenatore"

Stanno sgamando anche Fabregas il paraguru. Capello: “Il Como protesta sempre, non mi piace”

Capello e Di Canio distruggono Fabregas e il Como antisportivo: in Premier non potrebbe protestare sempre come fa qua (tratto dalla pagina Facebook “Ne parlamo ar clab”:

Capello: “La cosa che non mi piace del Como è che protesta in maniera pazzesca. Vanno sempre dall’arbitro. Nelle ultime tre partite hanno protestato continuamente, in tre, quattro, cinque giocatori verso l’arbitro! È brutto, deve lavorarci su questa cosa Fabregas!”

Di Canio: “Mister, e se invece ci stesse lavorando al contrario? eh … L’atteggiamento di Fabregas mi sembra che sia quello di chi tende molto a … il linguaggio del corpo, dico … Salta, sbraita, guarda, tocca, cosa che può essere legale nella propria area tecnica, però anche il modo di protestare … È un atteggiamento mourinhano, non guardiolano. Quando parla lui ha piglio, è convinto, è positivo anche sull’orlo dell’arroganza. Questo può trasmetterlo come malizia ai giocatori, perché in Italia magari si può fare di più. In Italia si può fare, ma se facesse così in Premier sarebbe un ‘ciao e arrivederci’ in tutte le partite, eh… Perché lì non si accetta l’azione teatrale, essere teatrali, mandare a quel paese e fare queste cose appunto, perciò sapere dove stare è importante”.

Capello: “Poi in Italia c’è un’altra cosa che è concessa, gli allenatori corrono tutti lungo la linea del fallo laterale. C’è un’area tecnica e poi invece … Non ho mai capito questa cosa! Perché questa cosa si accetta? Conte, Fabregas … Era vietato ai miei tempi!”

Condò: “Io vieterei agli allenatori di parlare con i giocatori avversari. Ho visto qualcuno che dice ‘ma non ti buttare!’. Ma fatti gli affari tuoi! Parla con i giocatori tuoi e non li toccare ovviamente!”

