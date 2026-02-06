Stadio Maradona, il Comune: “Abbiamo presentato il progetto alla Figc, col primo anello a ridosso del campo”

Nuove dichiarazioni dell’assessore Cosenza. I lavori di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona, necessari per renderlo pronto ad accogliere le sfide di Euro 2032, non costringeranno il Napoli a fermarsi. A chiarirlo è il Comune, che ha fatto sapere come gli interventi non comporteranno alcuna interruzione delle partite casalinghe degli azzurri.

Questa mattina, infatti, si è svolto un incontro online con i delegati della Figc per fare il punto sull’avanzamento del progetto in vista del grande appuntamento continentale. Collegati da remoto, i rappresentanti federali hanno ricevuto un aggiornamento dettagliato direttamente da Palazzo San Giacomo, dove l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza ha illustrato lo stato dei lavori e le prossime tappe previste per il restyling dell’impianto.

Ecco le sue parole riportate da Ansa:

“Abbiamo presentato lo stato di avanzamento del progetto per il nuovo Maradona, in particolare il progetto di tutta la sistemazione interna con il nuovo primo anello a ridosso del campo. Il progetto è completamente realizzato in modalità Bim, che consente una grande precisione e flessibilità. Nelle immagini l’attuale posizione non simmetrica del campo e quella nuova, centrata, con gli spalti ravvicinati: sezioni strutturali e viste che rispettano perfettamente la futura visibilità conseguente al progetto. Tutti i posti rispettano i requisiti Uefa sulla visibilità”