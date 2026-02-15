Spinazzola: “Non mi sono fatto niente, mi sono fermato in tempo”

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma

Napoli-Roma, Spinazzola in conferenza

Come stai? “Mi sono fermato in tempo, spero così. Mi ascolto molto bene adesso, spero di non aver sbagliato. E spero anche che Rrahmani non si sia fatto nulla di male. Da fuori è stata una partita di intensità, di duelli, è andata bene alla fine perché è un punto che ci fa bene, usciamo da qui con segnali positivi”.

Rimorsi? “No, un punto guadagnato per la reazione, l’abbiamo recuperata due volte contro una Roma in grande salute, che fa un grande calcio, fisico e tecnico. Era una partita difficile da affrontare, con i nostri cambi abbiamo cambiato la partita ed è una nota positiva”.

Sul gol “Ho tentato il tiro, devo rivederlo perché credo ci sia stata una gran deviazione che ha tratto in inganno Svilar. Però è stato un gol importante per pareggiare, per andare nello spogliatoio sul pari”.

Risultato migliore al di là della prestazione per avere lo scontro diretto a favore? “I calcoli ne possiamo fare davvero pochi, ci sono tanti punti in palio ed è ancora lunga. Come sempre, abbiamo fatto e faremo uguali: non molleremo di un centimetro e cercheremo sempre i tre punti”.

I due gol subiti in ripartenza? “Quando prendi gol c’è sempre un dettaglio che puoi migliorare, sapevamo della loro velocità e avevamo preparato sul primo gol una situazione che sapevamo poteva accadere. Dal campo accade tutto in un attimo, sul secondo gol siamo stati presi alle spalle con un uno-due. Sapevamo Wesley fosse veloce, è questione di dettagli altrimenti le partite finirebbero sempre 0-0″.