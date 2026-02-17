Spalletti ha resuscitato pure Koopmeiners, doppietta in 32 minuti al Galatasaray (la Juve sta vincendo 2-1)

Spalletti ha salvato dal baratro persino Koopmeiners. È il verdetto del primo tempo di Istanbul, dove la Juventus ha ribaltato il risultato dopo lo svantaggio causato da un errore difensivo di cui ha approfittato nientepocodimeno che Osimhen, aiutato da Lang. Il gol è stato segnato da Gabriel Sara. Lo stesso olandese poi ha provato una recita degna di un saggio di scuola elementare su una manata di Cambiaso con l’obiettivo di farlo ammonire e quindi espellere (era già ammonito), ma l’arbitro non era La Penna. Dopo pochi secondi ecco il pareggio della Juventus con Koopmeiners, che sigla alla mezz’ora una doppietta con un tiro bellissimo all’incrocio dei pali dopo un uno-due. Ha ritrovato fiducia. Tre mesi fa quel tiro lo avrebbe sparato dritto nello stadio del Fenerbahce. E così è finito il primo tempo: i 3 gol tutti dei due numeri 8 delle due squadre. Segnaliamo anche che Bremer è stato sostituito per un infortunio muscolare.

Spalletti ha salvato pure Koopmeiners, ormai redivivo (doppietta al Galatasaray)

Questo il gol dell’ex Atalanta che ha riportato la Juventus in vantaggio: