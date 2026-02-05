Spalletti: “Ci sono momenti in cui la partita scorre per le statistiche e momenti in cui diventa vera e vanno fatte delle scelte”

Spalletti commenta Atalanta-Juventus 3-0 quarti di finale di Coppa Italia. Risultato che non rispecchia una partita dominata ma un 3-0 è sempre un 3-0. Come ricorda lo stesso Spalletti a SportMediaset:

“Loro sono stati più bravi nei momenti determinanti della partita, per cui quando si va commentare un tre a zero è inutile andare a rincorrere le situazioni. Si fanno i complimenti alla squadra, a Palladino e gli si dice bravi”.

In cosa sono stati più bravi?

“Nelle scelte determinanti quando la partita s’è fatta vera. Ci sono momenti in cui la partita è lì che scorre per fare le statistiche e poi ci sono momenti in cui diventa vera e vanno prese le scelte importanti: bisogna prendere decisioni lucide, veloci, noi le abbiamo prese tutte sbagliate e loro tutte giuste”.

Il rigore per l’Atalanta?

“Per me è rigore, Bremer la tocca con la mano. Così non è più calcio? Queste cose non mi interessano, mi interessano altre cose”.

Il tecnico della Juve ha lasciato Yildiz in panchina.