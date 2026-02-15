Schira: “Conte e Gasperini si lamentano ma almeno ci mettono la faccia, non fanno i santoni”

Continua a far parlare l’atteggiamento da finto puritano di Cristian Chivu: un padre che predica bene e razzola male. A Napoli si dice: “Fate quello che dico io, ma non quello che faccio io”. Vero, Cristian? Ecco, l’ultimo a commentare le sue parole post Inter-Juve è stato Nicolò Schira su YouTube.

Le parole di Schira su Chivu

“Certe cose sono talmente gravi che non possono essere ignorate. Un’altra cosa che non mi è piaciuta, padre Chivu, lo dico simpaticamente perché gli ho fatto i complimenti nei giorni scorsi dicendo sta facendo un grande lavoro. Io ero tra gli scettici a inizio stagione su Chivu, però Chivu non ci può dare lezioni di morale, di bon ton attaccando Conte e Gasperini, senza fare i nomi di Conte e Gasperini, ma il riferimento era loro, dicendo io parlerò di arbitri quando altri allenatori che hanno avuto dei vantaggi diranno ho avuto un vantaggio, c’è stato un errore a mio favore invece di lamentarsi e basta.

Chi sono quelli che si lamentano spesso? Ma ci mettono la faccia, non fanno i santoni, non fanno i puritani, sono così, come li vedete senza filtri, Antonio Conte e Giampiero Gasperini, che almeno però ci evitano delle stucchevoli lezioni di morale come don padre Cristian Chivu, che poi alla fine invece oggi difende quasi l’indifendibile su Bastoni perché ha avuto lui un vantaggio.”