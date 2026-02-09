Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Alla fine hanno dato il contentino a Ronaldo, tornerà a giocare dopo la revoca di alcune squalifiche

Da L'Equipe. "La Pif ha accettato le richieste del giocatore per compensare il trasferimento di Benzema, ovvero la revoca delle squalifiche di Simao Coutinho (direttore sportivo dell'Al-Nassr) e José Semedo (amministratore delegato dell'Al-Nassr"

Cristiano Ronaldo Neom

Nassr's Portuguese forward #07 Cristiano Ronaldo reacts during the AFC Champions League football match between Saudi Arabia's Al-Nassr and UAE's Al-Ain at Al-Awal Park Stadium in Riyadh on March 11, 2024. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

Cristiano Ronaldo aveva smesso di partecipare alle partite del suo Al-Nassr per protestare contro il trasferimento di Benzema all’Al-Hilal, considerato dal portoghese ingiusto. Il fondo Pif, che detiene la proprietà di entrambi i club sauditi, a detta dell’ex Juve e Manchester “preferirebbe” investire sulla compagine di Inzaghi piuttosto che per l’Al-Nassr. Ne abbiamo già parlato qui. Ad oggi, secondo quanto riporta Espn e poi commenta l’Equipe, Ronaldo dovrebbe tornare in campo.

Ronaldo tornerà a giocare, quando non è contento lo fa sapere (Equipe)

Si legge così sul quotidiano francese:

“Quando Cristiano non è contento, lo fa sapere. Era stato escluso dalla lista dei convocati dell’Al-Nassr per due partite. Non per infortunio, ma per protestare contro il trasferimento di Karim Benzema alla squadra rivale dell’Al-Hilal, che considera ingiusto. […]

Questa opinione è condivisa dai tifosi sia dell’Al-Nassr che dell’Al-Ittihad (ex club di Karim Benzema), che hanno espresso chiaramente i loro sentimenti durante la partita del 7 febbraio. Secondo Espn, la Pif ha accettato le richieste del giocatore per compensare questo trasferimento, ovvero la revoca delle squalifiche di Simao Coutinho (direttore sportivo dell’Al-Nassr) e José Semedo (amministratore delegato dell’Al-Nassr). Cristiano Ronaldo dovrebbe quindi tornare in campo per la prossima partita di campionato del suo club il 14 febbraio”.
Correlate