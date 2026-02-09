Alla fine hanno dato il contentino a Ronaldo, tornerà a giocare dopo la revoca di alcune squalifiche
Da L'Equipe. "La Pif ha accettato le richieste del giocatore per compensare il trasferimento di Benzema, ovvero la revoca delle squalifiche di Simao Coutinho (direttore sportivo dell'Al-Nassr) e José Semedo (amministratore delegato dell'Al-Nassr"
Cristiano Ronaldo aveva smesso di partecipare alle partite del suo Al-Nassr per protestare contro il trasferimento di Benzema all’Al-Hilal, considerato dal portoghese ingiusto. Il fondo Pif, che detiene la proprietà di entrambi i club sauditi, a detta dell’ex Juve e Manchester “preferirebbe” investire sulla compagine di Inzaghi piuttosto che per l’Al-Nassr. Ne abbiamo già parlato qui. Ad oggi, secondo quanto riporta Espn e poi commenta l’Equipe, Ronaldo dovrebbe tornare in campo.
Ronaldo tornerà a giocare, quando non è contento lo fa sapere (Equipe)
Si legge così sul quotidiano francese:
“Quando Cristiano non è contento, lo fa sapere. Era stato escluso dalla lista dei convocati dell’Al-Nassr per due partite. Non per infortunio, ma per protestare contro il trasferimento di Karim Benzema alla squadra rivale dell’Al-Hilal, che considera ingiusto. […]