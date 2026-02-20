Prima c’erano Ferguson e Ancelotti, adesso Chivu e Fabregas: il ridimensionamento degli allenatori da miti a meme (Times)

È finita l'era dei grandi onnipotenti, ora i club si affidano ai funzionari. E il pubblico (ossessionato dalla tattica) riesce a capire che il "mio gioco" è spesso un bluff

Stiamo assistendo alla fine di un’era: quella dei grandissimi allenatori. “Quelle figure titaniche e totemiche che dominavano il gioco, che avevano una vera e propria impronta”, come scrive il Times. Sembra che aleggi una “sorta di mitologia della Spada nella roccia attorno ai ruoli dirigenziali più importanti nel calcio di club, e in particolare a questi due: l’idea che il lavoro sia così imponente, il peso dell’attenzione e del controllo così enorme, che chiunque riesca a portarlo a termine si rivelerà il prossimo grande allenatore tanto atteso, il degno successore di Sir Alex Ferguson e Carlo Ancelotti”. Ormai quando una big cambia allenatore si scatenano “elezioni papali, primarie presidenziali e altri riti di consacrazione”.

Per il Real Madrid, scrive il giornale inglese. “Due grandi nomi figurano nella corsa dei bookmaker per la panchina del Real, Jürgen Klopp e José Mourinho, ma nessuno dei due sembra lontanamente probabile.”

E tra i contendenti ci sono Roberto De Zerbi, Oliver Glasner, Unai Emery, Enzo Maresca, forse persino Mauricio Pochettino sono tra coloro che potrebbero entrare in gioco con Omar Berrada o Florentino Pérez. Il Times si sente male.

Il punto è che “lentamente ma profondamente, il panorama manageriale è cambiato. Non molto tempo fa, Arsène Wenger, Klopp, Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti e Zinédine Zidane allenavano tutti club europei. Uno dopo l’altro, se ne sono andati. Pep Guardiola dovrebbe lasciare il Manchester City alla fine di questa stagione, e se, come sembra possibile, anche i 14 anni di Diego Simeone all’Atletico Madrid stanno volgendo al termine, entro quest’estate il panorama del calcio di club sarà privo di grandi campioni. Siamo stati tutti così immersi in discorsi tattici e liste di allenatori da perderci una grande estinzione che si sta verificando sotto i nostri occhi, un’estinzione che lascia Mourinho – ancora a dibattersi e graffiare nel deserto – come un ultimo, solitario dinosauro”.

“Qualcosa di interessante sta accadendo nel calcio: un profondo cambiamento nell’aspetto dei leader, forse persino nell’aspetto della leadership. Nel 1994 i titoli di Inghilterra, Spagna, Italia e Germania furono vinti da squadre allenate da Ferguson, Johan Cruyff, Fabio Capello e Franz Beckenbauer. Nel 2003 Vicente del Bosque, Marcello Lippi e Ottmar Hitzfeld si unirono a Ferguson. Nel 2010 il quartetto era composto da Ancelotti, Guardiola, Mourinho e Louis van Gaal. Se gli attuali leader del campionato resistono, i loro omologhi questa stagione saranno Mikel Arteta, Arbeloa, Cristian Chivu e Vincent Kompany. Senza mancare di rispetto a quei quattro uomini, ma questa è una differenza notevole in termini di esperienza, autorevolezza, statura e prestigio”.

“Parte di ciò che rendeva i grandi manager di un tempo così infinitamente avvincenti era il fatto che gran parte del lavoro fosse nascosto, solo per essere portato in vita attraverso la narrazione. Il famoso asciugacapelli di Fergie, il leggendario divieto di Wenger di usare le barrette Mars, il nascondiglio di Mourinho in un cesto della biancheria: niente di tutto questo è mai stato visto, solo sentito e raccontato. L’intrusione ficcanaso delle telecamere per documentari e la raffica di clip sui social media hanno fatto esplodere gran parte del misticismo del management; crea meme invece di miti”.

“Siamo giunti a una visione più realistica degli allenatori – non come autorità inviolabili e oracolari, ma come semplici funzionari – e probabilmente non prima del tempo. Un pubblico calcistico più informato che mai sta comprendendo che anche i trionfi più spettacolari raramente sono il capolavoro di un singolo genio, e più spesso spiegabili come sfaccettati, guidati da stipendi, giocatori e buone strutture dirigenziali sullo sfondo. La gente si rende conto che De Zerbi, ad esempio, è stato il beneficiario dell’eccellenza sistemica del Brighton; che Arne Slot non è stato l’unico artefice della vittoria del titolo del Liverpool la scorsa stagione; che Alonso, per quanto brillante al Bayer Leverkusen, ha beneficiato dell’astuta creazione di una grande squadra da parte di Fernando Carro; forse persino che Cesc Fàbregas, il prossimo magnete del clamore, potrebbe apparire meno in forma lontano dal Como”.

“Il calcio e i tifosi sono andati oltre i tempi dell’onnipotente, messianico allenatore. Stiamo iniziando a capire che un singolo individuo da solo non può più cambiare le sorti della nave. L’era delle persone speciali e degli eletti è finita. Le statue e gli idoli delle nostre speranze e immaginazioni sono stati ridotti in macerie”.