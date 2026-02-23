Prestianni squalificato contro il Real Madrid, la Uefa lo ha fermato per una giornata (in attesa del giudizio definitivo)

Con una di quelle decisioni politiche, la Uefa ha voluto evitare la presenza di Prestianni al Santiago Bernabeu. E così lo ha preventivamente squalificato per una giornata in attesa che si completi l’iter processuale nei suoi confronti per le accuse di razzismo nei confronti di Vinicius.

Il Benfica ha annunciato che presenterà ricorso contro la squalifica provvisoria di una giornata

Scrive il quotidiano A Boal:

In un comunicato, il Benfica si è rammaricato della decisione di tenere lontano il giocatore mentre il procedimento disciplinare è ancora in corso. Pur avendo intenzione di presentare ricorso, il Benfica ammette che le scadenze procedurali renderanno difficile che la decisione abbia un impatto pratico sulla gara di ritorno degli spareggi di Champions (si gioca mercoledì alle 21).

Il Benfica ha anche colto l’occasione per ribadire il suo “incrollabile impegno nella lotta contro qualsiasi forma di razzismo o discriminazione”. Il club ha sottolineato che questi valori sono parte integrante della sua identità storica, visibili nelle sue azioni quotidiane, nella comunità internazionale, nel lavoro della Fondazione Benfica e in figure emblematiche della sua storia, come Eusébio.

Intanto domani alla conferenza di presentazione della gara non ci sarà José Mourinho che non sarà nemmeno in panchina perché squalificato. Al suo posto ci sarà João Tralhão. Mourinho è stato ferocemente criticato (qui Lilian Thuram) per le sue reazioni alle accuse di Vinicius (e Mbappé) al calciatore argentino Prestianni.

