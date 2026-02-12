Postecoglu: “Il Tottenham crede di essere una big ma in realtà non lo è. Manca la convinzione di poter vincere trofei”

Ange Postecoglu, ex allenatore del Tottenham, ha così parlato del suo ex club al podcast Stick to Football. Le sue parole sono state riprese dal Times.

Le parole di Postecoglu

Si legge sul Times:

«Il Tottenham come club diceva ‘siamo tra i grandi’, e la realtà è che, secondo la mia esperienza negli ultimi due anni, non lo sono. Quando l’Arsenal ha bisogno di giocatori, spendono 100 milioni di sterline per Declan Rice. Non vedo il Tottenham fare mai una cosa simile».

Quando entri al Tottenham, quello che vedi ovunque è ‘osare è fare’. È ovunque. Eppure le loro azioni sono quasi l’antitesi di questo, giusto? Bisogna dare credito a Daniel Levy (il presidente del Tottenham, ndr) perché quella strada ha portato a un nuovo stadio, a nuove strutture — prendendo una via sicura. Credo che non si rendessero conto che, per vincere realmente, a un certo punto bisogna correre dei rischi.

Quando guardi le spese, soprattutto nella struttura salariale, non sono un grande club», ha detto Postecoglou. L’ho visto perché, quando cercavamo di acquistare giocatori, non eravamo sul mercato per quei profili.

Alla fine del mio primo anno, quando abbiamo chiuso al quinto posto, mi sono chiesto: ‘Ok, come si passa dal quinto posto a lottare davvero per le posizioni alte?’ Dovevamo prendere giocatori già pronti per la Premier League, ma finire quinti quell’anno non ci ha garantito la Champions League, non avevamo i soldi, quindi alla fine abbiamo preso Dom Solanke — che mi piaceva molto — e tre adolescenti.

Postecoglou ha detto che l’etichetta “Spursy” è reale e che mancava la convinzione di poter vincere trofei. «Ricordo il giorno della finale di Europa League», ha detto Postecoglou. «Tutti in hotel erano davvero calmi, e ricordo che fu una delle poche volte in cui Daniel entrò e prendemmo un caffè insieme la mattina. Disse: ‘Tutti sono molto rilassati’. Anche lui lo era, e l’unica cosa che mi disse, che era bizzarra come punto motivazionale, fu qualcosa tipo: ‘Sai una cosa? Sono stato in sette finali o semifinali e non ne abbiamo vinta una’».