Piantedosi: “L’Ice non svolge e non svolgerà mai attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale” (Le Monde)

Ha precisato che gli agenti presenti in Italia appartengono all’Hsi, incaricato di analisi su antiterrorismo e criminalità internazionale, e non all’unità per il contrasto all’immigrazione, le cui modalità hanno suscitato proteste negli Stati Uniti.

Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha assicurato mercoledì 4 febbraio che gli agenti della polizia dell’immigrazione americana (Ice), la cui presenza in Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina aveva suscitato polemiche, non avranno alcun ruolo “operativo”.

“Riaffermo ancora una volta il punto centrale: l’Ice non svolge e non svolgerà mai attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale“, ha dichiarato il ministro davanti ai deputati, due giorni prima dell’apertura dei Giochi.

Ha inoltre precisato che gli agenti presenti in Italia appartengono al servizio di sicurezza interna (Hsi) incaricato di analisi su antiterrorismo e criminalità internazionale, e non all’unità che si occupa di contrasto all’immigrazione, le cui modalità hanno suscitato numerose proteste negli Stati Uniti.

Piantedosi e la collaborazione con l’Ice

Le Monde scrive:

“Piantedosi ha ricordato che la collaborazione con l’Ice risale a più di dieci anni fa, in virtù di un accordo di cooperazione tra i due Paesi firmato nel 2009 e ratificato nel 2014. Gli agenti dell’Ice che saranno schierati a Milano non appartengono alla stessa unità di quelli che conducono operazioni di repressione in Minnesota e in altre città statunitensi.

Il ministro ha assicurato che la polizia italiana ha ottenuto numerosi successi grazie alle informazioni fornite dagli agenti Ice presenti presso le rappresentanze diplomatiche americane in Italia. Ha definito normale la collaborazione tra le forze dell’ordine di diversi Paesi in occasioni di questo tipo, citando anche agenti italiani inviati a Parigi durante i Giochi Olimpici del 2024″.

6.000 membri delle forze dell’ordine

L’Italia ha presentato giovedì un piano di sicurezza dettagliato per i Giochi Olimpici Invernali, sottolineando che manterrà il comando di tutte le operazioni. La delegazione americana sarà guidata dal vicepresidente degli Stati Uniti, J. D. Vance, e dal segretario di Stato, Marco Rubio. Scrive Le Monde:

“Piantedosi ha inoltre fornito un quadro generale delle misure di sicurezza dispiegate dalle autorità italiane: 6.000 membri delle forze dell’ordine, tra cui tiratori scelti, unità cinofile, unità antisabotaggio e antiterrorismo, saranno incaricati della sicurezza durante i Giochi, le cui prime gare iniziano mercoledì e dureranno fino al 22 febbraio.

Il governo ha finanziato il comparto sicurezza dei Giochi con 30 milioni di euro nel 2025 e 114 milioni nel 2026, ha precisato il ministro. Il Ministero della Difesa ha comunicato che saranno presenti anche quasi 2.000 militari con 170 veicoli, radar, aerei e droni”.