Paura McTominay: “Ho sentito qualcosa mentre calciavo”. Conte: “Tra poco gioco io”. Alla fine, Scott esce
Lo scozzese si tocca la coscia, si è fatto male. Sostituito da Giovane (Elmas arretra in mediana) dopo aver provato a resistere fino alla fine del primo tempo
Prima la grande paura, poi la rassegnazione. McTominay resta negli spogliatoi. Conte lo sostituisce con Giovane e arretra Elmas in mediana.
Ecco cosa avevamo scritto nel primo tempo:
Grande paura per Scott McTominay. Si fa male anche lui. Prima la caviglia destra, poi gli tira dietro la coscia. Sembra poter chiedere il cambio da un momento all’altro.
Lungo colloquio tra Conte e McTominay, raccontano a Dazn.
Lo scozzese racconta come si è fatto male: “ho sentito qualcosa mentre calciavo”. Conte gli chiede se riesce ad arrivare fino alla fine. “Ci provo”.
Intanto si scalda Giovane. Nel caso, entrerebbe lui con arretramento di Elmas in mediana.
Conte in panchina: “Tra poco gioco io”. Il Napoli sta vincendo 2-1.