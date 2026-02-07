McTominay e Hojlund, il Napoli biondo fa impazzire il mondo (Genoa-Napoli 1-2)

McTominay e Hojlund il Napoli biondo fa impazzire il mondo

Reazione da grande squadra del Napoli. Va subito sotto a Marassi contro il Genoa. Rigore contro alla prima azione, dopo venti secondi per uno sciagurato retropassaggio di Buongiorno (figlio bello, scetate). Napoli scosso dal rigore trasformato da Malinovskyi. Poi, però, lentamente comincia a carburare. E in due minuti raddrizza e ribalta la partita. pareggio di Hojlund e dopo un minuto gol di McTominay.

Sul primo gol è bravo Elmas a servire nello spazio lo scozzese (che prima aveva sbagliato un gol): destro in diagonale, respinta del portiere e tap-in di Hojlund. McTominay si fa male alla caviglia ma non esce dal campo, è lui stesso a utilizzare la bomboletta spray. Neanche il tempo di ripartire che lo scozzese da 25 metri di destro infila di nuovo Bijlow non proprio impeccabile. E al minuto 21 il Napoli è in vantaggio 2-1 a Marassi.