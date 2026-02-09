Non si rischia McTominay per la Coppa Italia
Il Corsport: “dopo 28 partite consecutive, lo scozzese si ferma. Elmas al suo posto contro il Como”. Scelta giudiziosa, sarebbe stato autolesionistico
McTominay non giocherà martedì contro il Como. Scelta giudiziosa e lungimirante da parte del Napoli, di Conte, del calciatore. McTominay è mezzo Napoli. Per quanto la Coppa Italia possa essere importante (boh), sarebbe autolesionisti rischiare l’inglese/scozzese e comprometterne l’eventuale impiego in campionato magari per più partite. La notte porta consiglio e Conte si è svegliato giudizioso.
Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
La notizia era nell’aria, si dice così in questi casi: Scott McTominay salterà la sfida secca dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Como, in programma domani alle 21 al Maradona. Inevitabile, Watson: dopo aver giocato consecutivamente 28 partite dal 25 ottobre 2025, di cui 26 con il Napoli più due con la Scozia, Scott è arrivato al capolinea dell’umana sopportazione.
riacutizzazione dell’infiammazione della zona del tendine che va dal gluteo destro all’ischiocrurale. Un problema che, come svelato da Conte, lo tormenta dall’inizio dell’anno e che il giocatore è riuscito a gestire con il supporto dello staff medico.
Alla ventottesima fatica, dopo un gol e un’altra partita super, a quei ritmi e con quell’intensità, McT si è fermato. E così, per evitare guai peggiori e provare ad averlo nuovamente pimpante e magari inarrestabile come a Genova domenica con la Roma, domani resterà a riposo. Al suo posto, quasi scontato l’inserimento di Elmas.
