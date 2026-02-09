Non si rischia McTominay per la Coppa Italia

McTominay non giocherà martedì contro il Como. Scelta giudiziosa e lungimirante da parte del Napoli, di Conte, del calciatore. McTominay è mezzo Napoli. Per quanto la Coppa Italia possa essere importante (boh), sarebbe autolesionisti rischiare l’inglese/scozzese e comprometterne l’eventuale impiego in campionato magari per più partite. La notte porta consiglio e Conte si è svegliato giudizioso.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

La noti­zia era nell’aria, si dice così in que­sti casi: Scott McTo­mi­nay sal­terà la sfida secca dei quarti di finale di Coppa Ita­lia con­tro il Como, in pro­gramma domani alle 21 al Mara­dona. Ine­vi­ta­bile, Wat­son: dopo aver gio­cato con­se­cu­ti­va­mente 28 par­tite dal 25 otto­bre 2025, di cui 26 con il Napoli più due con la Sco­zia, Scott è arri­vato al capo­li­nea dell’umana sop­por­ta­zione.

ria­cu­tiz­za­zione dell’infiam­ma­zione della zona del ten­dine che va dal glu­teo destro all’ischio­cru­rale. Un pro­blema che, come sve­lato da Conte, lo tor­menta dall’ini­zio dell’anno e che il gio­ca­tore è riu­scito a gestire con il sup­porto dello staff medico.

Alla ven­tot­te­sima fatica, dopo un gol e un’altra par­tita super, a quei ritmi e con quell’inten­sità, McT si è fer­mato. E così, per evi­tare guai peg­giori e pro­vare ad averlo nuo­va­mente pim­pante e magari inar­re­sta­bile come a Genova dome­nica con la Roma, domani resterà a riposo. Al suo posto, quasi scon­tato l’inse­ri­mento di Elmas.

