Nel calcio il razzismo è solo un problema reputazionale, una macchia sul proprio modello di business (Guardian)
"Delle vittime non importa a nessuno. È uno sport che considera il razzismo solo un inconveniente, una distrazione dalle cose serie"
Nell’immediato del fattaccio, tutta la stampa sportiva europea era saltata metaforicamente al collo di Mourinho, per le sue dichiarazioni un po’ negazioniste dopo le offese razziste a Vinicius. Tra i vari editoriali a supporto ce n’è uno, di Jonathan Liew sul Guardian, che rende molto bene quanto il fenomeno sia intrinseco al calcio e perché.
“Uno stadio dove gioca Vinícius, succede sempre qualcosa”, ha detto Mourinho dopo la sconfitta per 1-0 del Benfica contro il Real Madrid. “E ricordate – scrive Liew – quest’uomo è un maestro della comunicazione, giusto? Un uomo che sceglie le parole con incredibile precisione e una brillante mente strategica, giusto? Ecco perché è uno “da botteghino”. Ecco perché, un decennio dopo essere stato oggettivamente bravo, così tanti lo vogliono di nuovo in Premier League”.
“Ma ovviamente Mourinho è il sintomo, non il virus”.
Intanto perché finora “l’unica persona ad aver ricevuto una punizione tangibile e significativa per gli eventi successivi al gol della vittoria di Vinícius è lo stesso Vinícius, ammonito per l’esuberanza della sua esultanza”.
Viviamo in un mondo in cui “gli immigrati sono continuamente costretti a giustificare la propria esistenza, a difendere la propria presenza da una narrazione dominante che cerca di presentarli come fastidiosi disturbatori”.
“Qui mi interessa meno la falsa divisione tra “razzisti” e “non razzisti”, una divisione che in ogni caso mira principalmente a legittimare qualsiasi altra cosa che non riesca a vietare il comportamento razzista, piuttosto che a vietare il razzismo. Ma alcune delle reazioni immediate agli abusi di Vinícius mi sono sembrate rivelatrici in modi tristemente familiari. Non razziste, ma. Non a giustificare ciò che è stato detto, ma. E in definitiva, che peccato dover parlare di questo, invece che di cose che contano davvero”.
Liew chiarisce: “Esiste una particolare corrente nel discorso calcistico che tende a considerare il razzismo un rischio per la reputazione piuttosto che una realtà vissuta. Che la vera ingiustizia non sia tanto l’insulto quanto l’accusa. Che le vere vittime non siano i giocatori che lo subiscono, ma le istituzioni costrette a negarlo e gli osservatori neutrali costretti a parlarne. Come se la risposta corretta agli abusi fosse la moderazione strategica. Come se la semplice dignità umana fosse subordinata al decoro”.
“Nel frattempo, le persone che non hanno problemi a collegare piccole aggressioni personali a forze culturali più ampie quando si tratta, ad esempio, di furti di telefono o adescamento sessuale, rimangono stranamente restie all’idea che la tolleranza di singoli episodi possa estendersi a una tendenza sociale più ampia. Lasciamo la parola alla giuria della Uefa, che invariabilmente concluderà che si è trattato della parola di un giocatore contro un altro. Chiediamo a Grok se si è trattato di razzismo”.
“Questo è ciò che accomuna i commenti di Mourinho, Ratcliffe e Clattenburg, così come le numerose critiche a giocatori di colore come Jude Bellingham e Marcus Rashford: l’insistenza sulle vittime perfette.
In definitiva, si chiede l’editorialista del Guardian: “È uno sport realmente impegnato a sradicare il razzismo o lo considera solo un inconveniente, una distrazione, una macchia sul proprio modello di business?”