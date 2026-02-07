Napoli, sempre sette assenti: fuori pure Di Lorenzo, almeno rientra Rrahmani
Corsport: Conte a Genova dovrà fare a meno di Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Mazzocchi, Neres, Politano
Il Napoli deve sempre fronteggiare l’emergenza infortuni. Qualcosa si muove, c’è stato un lieve miglioramento però la squadra ha subito il grave contraccolpo dell’infortunio a Di Lorenzo che starà fuori un mese e mezzo (si è anche operato al piede, oltre alla diagnosi di distorsione di secondo grado al ginocchio). Qualcuno è sulla via del recupero, come Politano e Mazzocchi che dovrebbero rientrare già in settimana in Coppa Italia contro il Como. Anche Gilmour potrebbe essere convocato per la partita contro la Roma di domenica prossima. Non si conoscono invece i tempi di recupero di Anguissa che è entrato in un buco nero: nessuno sa quando tornerà.
Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
La vittoria con la Viola, resistendo a una maledizione che oltre ai soliti ha sottratto anche Di Lorenzo, ha restituito ossigeno Champions e rinvigorito un gruppo che anche oggi dovrà fare a meno di sette uomini: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Mazzocchi, Neres, Politano. Senza il capitano, Conte dovrà disegnare un nuovo tris di centrali, ma almeno potrà farlo con Rrahmani, il totem della difesa, pronto a rientrare dall’inizio. Fuori uno fondamentale e dentro un altro fondamentale: sempre gioie a metà.