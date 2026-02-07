Napoli, sempre sette assenti: fuori pure Di Lorenzo, almeno rientra Rrahmani

Napoli, sempre sette assenti: fuori Di Lorenzo, dentro Rrahmani

Il Napoli deve sempre fronteggiare l’emergenza infortuni. Qualcosa si muove, c’è stato un lieve miglioramento però la squadra ha subito il grave contraccolpo dell’infortunio a Di Lorenzo che starà fuori un mese e mezzo (si è anche operato al piede, oltre alla diagnosi di distorsione di secondo grado al ginocchio). Qualcuno è sulla via del recupero, come Politano e Mazzocchi che dovrebbero rientrare già in settimana in Coppa Italia contro il Como. Anche Gilmour potrebbe essere convocato per la partita contro la Roma di domenica prossima. Non si conoscono invece i tempi di recupero di Anguissa che è entrato in un buco nero: nessuno sa quando tornerà.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

La vit­to­ria con la Viola, resi­stendo a una male­di­zione che oltre ai soliti ha sot­tratto anche Di Lorenzo, ha resti­tuito ossi­geno Cham­pions e rin­vi­go­rito un gruppo che anche oggi dovrà fare a meno di sette uomini: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gil­mour, Maz­zoc­chi, Neres, Poli­tano. Senza il capi­tano, Conte dovrà dise­gnare un nuovo tris di cen­trali, ma almeno potrà farlo con Rrah­mani, il totem della difesa, pronto a rien­trare dall’ini­zio. Fuori uno fon­da­men­tale e den­tro un altro fon­da­men­tale: sem­pre gioie a metà.