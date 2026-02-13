Napoli-Roma, a Gasperini resta solo un dubbio: Pellegrini o Soulé. Malen e Dybala le certezze

Napoli-Roma si avvicina e se gli azzurri continuano ad annaspare nel pantano degli infortuni, i capitolini recuperano pezzi importanti. Il punto del Messaggero.

Napoli, Roma: i giallorossi possono sorridere

Si legge sul Messaggero:

Se sulla titolarità di Malen non ci sono dubbi, restano ancora quelli legati a chi agirà alle sue spalle. Dybala è al 100% ed è pronto per iniziare dal primo minuto.

Il ballottaggio per completare il tridente è tra Pellegrini e Soulé. Il secondo, ieri, è tornato ad allenarsi in gruppo, continua a convivere con la pubalgia ma non ha intenzione di tirarsi indietro in una gara così delicata.

Su Vaz ed Hermoso

Dall’altra parte c’è Lorenzo, che prosegue la sua stagione tra continui alti e bassi ma gode della fiducia di Gasperini. L’idea è quella di riproporre il trio visto contro i rossoneri, quindi con il numero sette fuori, ma tutto ruota intorno alle condizioni di Matias. E dopo mesi complicati non mancheranno neanche le frecce da inserire nel secondo tempo. Anche Vaz – che ha recuperato in tempi record dalla lesione al soleo – è a completa disposizione. Zaragoza spera di collezionare altri minuti dopo l’esordio contro il Cagliari.

Oggi sarà la giornata decisiva per Hermoso. Il dolore al collo del piede sinistro non è ancora stato smaltito e lo spagnolo fa fatica anche a lavorare con gli scarpini. Se non dovesse tornare col resto del gruppo questa mattina, potrà puntare al massimo ad una convocazione. Pronto Ghilardi, che ha già dimostrato di poter fare bene in un big match.