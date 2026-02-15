Conte: “Se ai calciatori chiedo di giocare in porta, giocano in porta. Mi stanno dando tutto. Abbiamo subito tredici rigori”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa post Napoli-Roma

Napoli-Roma, Conte in conferenza

Il bilancio di questa sera

“Abbiamo giocato contro un’ottima squadra che lotterà fino alla fine con per un posto in Europa, qualsiasi sarà la competizione: Champions, Europa League, Conference. In queste partite indirizzeremo il nostro futuro. Mi ha fatto molto piacere lo striscione in curva, è stato molto bello, non sono cose scontate. Significa che stanno apprezzando, riconoscono che i calciatori stanno sudando e onorando la maglia del Napoli, questo ci deve dare spinta ancora maggiore per le difficoltà che stiamo affrontando e affronteremo. Il tifoso le sta vivendo, anche noi. Oggi abbiamo recuperato due volte, deve dare orgoglio consapevolezza, a prescindere non molleremo niente fino alla fine”.

“Alisson Santos è entrato bene, contro il Como è stato timido. Lui e Giovane sono qui da dieci giorni, sono stati catapultati in una realtà diversa come Napoli dove ci sono altre pressioni. Anche Giovane ha fatto la sua parte. Devono continuare a lavorare, noi abbiamo bisogno di aiuto. Non ci possiamo permettere due giocatori inutili, abbiamo bisogno di due giocatori che possono darci un mano nella fase offensiva”.

Sotto sei volte nel 2026, quattro volte l’avete recuperata.

“È l’approccio. Anche col Como siamo andati in svantaggio. Abbiamo subito tredici rigori. Oggi abbiamo subito il primo gol perdendo una palla stupida, preso una ripartenza, in contropiede. Il rigore la stessa cosa, sono ripartiti, abbiamo preso un uno-due. Quando fai un calcio aggressivo, dobbiamo stare attenti. Siamo una delle squadra cui tirano meno in porta”.

Alisson e Giovane le allungano la squadra e le danno qualche opzione in più?

“Il club ha preso questi due giovani ragazzi, Neres è stato operato, Lang è stato dato al Galatasary, eravamo molto corti dietro la punta. Abbiamo scoperto Vergara, Politano in quella posizione non mi fa impazzire, per me ha bisogno della fascia. Sono giocatori presi per darci alternative, Alisson non ha giocato una partita titolare nello Sporting, non mettiamogli pressione. Giovane è più attaccante, ad Alisson piace più decentrarsi. Ne abbiamo bisogno, da qui alla fine abbiamo bisogno dei disponibili. Abbiamo rivisto di nuovo Gilmour, ci dà oggi un’alternativa a Lobotka e Elmas che si sta sacrificando in quella posizione. Sono ragazzi bravissimi, mi stanno dando tutto se gli chiedo di giocare in porta, giocano in porta”.