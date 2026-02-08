Napoli, Conte duro su rosa e mercato. Verrà l’estate e sarà intensa

Il Corsera. Il Napoli più resi­stente (e resi­liente) di una serata nata storta, diven­tata com­pli­cata e finita in para­diso. E poi le frasi finali di Conte

Il Napoli vince 3-2 a Genova con un rigore all’ultimo minuto. Partita incredibile con gli azzurri che regalano due gol (entrambi con Buongiorno), perdono McTominay e restano anche in dieci uomini.

Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Sotto la piog­gia di Marassi: Conte spinge, urla, cam­mina al ritmo delle azioni. E il Napoli vince col Genoa sul filo dei secondi. Il finale della gara è cla­mo­roso: rigore in pieno recu­pero dopo due disa­stri difen­sivi di Buon­giorno e Juan Jesus espulso a 20’ dal ter­mine. Mcto­mi­nay si fa male ma Hoj­lund bat­tezza il suo 2026 con una dop­pietta. Tutto e anche di più in dieci uomini per tener viva la clas­si­fica: la Juven­tus a distanza, il Milan più vicino. «Abbiamo fatto tutto noi, ogni volta c’è una dif­fi­coltà in più, tegole su tegole poi alla fine l’abbiamo por­tata a casa con sof­fe­renza, dando tutto». Il Napoli più resi­stente (e resi­liente) di una serata nata storta, diven­tata com­pli­cata e finita in para­diso.

«Sta­gione assurda, se siamo intel­li­genti dob­biamo fare delle rifles­sioni sul mer­cato che abbiamo fatto e sull’impos­si­bi­lità di attin­gere dal vivaio. Ora però testa al Como». Verrà l’estate, e sarà intensa.