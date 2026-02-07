Conte ritrova (almeno) la difesa dello scudetto dell’anno scorso, Meret si è riconfermato un talento

Non che ce ne fosse bisogno. Da Gazzetta. "Torna anche il Ministro della difesa: perché Rrahmani è spessore tecnico, è intelligenza viva, è padronanza del campo e dello spazio"

Contro il Genoa, racconta Gazzetta, tornerà la difesa titolare che ha permesso la vittoria dello Scudetto 2024/25 ad Antonio Conte: Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno e anche Meret, che contro la Fiorentina ha ricordato di essere un portiere talentuoso. Per chi se ne fosse dimenticato.

“A Marassi contro il Genoa, in un pomeriggio in cui le stampelle vanno lanciate al vento, si riparte da chi c’è sempre stato, ieri e oggi – probabilmente pure dopodomani – monumenti di questo Napoli che s’è attrezzato per stupire con i propri effetti speciali: Meret in porta e davanti a lui Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus, si capirà poi l’ordine e le competenze, che non saranno dettagli. Sull’attenti torna il Ministro della difesa, che sembra un’esagerazione e invece è la realtà nuda e cruda: perché Rrahmani è spessore tecnico, è intelligenza viva, è padronanza del campo e dello spazio, è il riferimento certo per chiunque gli stia vicino. […] Con la Fiorentina s’è intuito che per Beukema sarà complicato scalare questa montagna che gli è stata parata davanti con le mani e i piedi nudi, fa niente che lui sia un destro e potesse ereditare le responsabilità del capitano […]

Meret è il portiere dei due scudetti, con Spalletti e con Conte, si è trovato fuori perché l’ha voluto il destino ma pure per essere stato insidiato da vicino da un collega «moderno»: la risposta, una delle tante, con la Fiorentina, mostrandosi per quel che è, un talento. E con Meret, nel 2023 e poi nel 2025, c’erano anche Rrahmani e Juan Jesus, blocchi di cemento armato assieme al portiere (la miglior difesa: solo 30 reti subite), anfitrioni per Buongiorno due anni dopo (i più robusti nei cinque più importanti campionati europei, fermandosi a 27 gol). Si (ri)comincia dal basso, per spingere oltre ogni limite”.