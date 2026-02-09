Mbappé nel tunnel del Mestalla si è lasciato andare ad un «arbitri pagliacci»

È successo nell'intervallo a Valencia, come riportato da Dazn. Gli era stato fischiato un fuorigioco, l'arbitro gli aveva promesso spiegazioni nel tunnel e poi non gliele aveva concesse. Il francese: "Mi chiedi di parlare, poi neanche mi guardi?"

Il Real Madrid ha dominato e vinto in casa del Valencia ieri. Si è trattato della settima vittoria di fila e a segno è andato ancora e di nuovo Kylian Mbappé, uomo dei record assoluto di questa stagione come della scorsa. Il capocannoniere d’Europa si è reso anche protagonista, come racconta As, di un particolare aneddoto riscontrato dalle telecamere di Dazn Spagna, riguardante un’azione in cui il francese era in fuorigioco.

Mbappé nel tunnel del Mestalla si è lasciato andare ad un «pagliacci gli arbitri»

Di seguito quanto si legge sul quotidiano spagnolo:

“[…] Poco prima dell’intervallo, Mbappé è stato segnalato in fuorigioco dopo aver ricevuto un pallone in seguito a un rinvio della difesa del Valencia. Il francese non capiva perché fosse stato segnalato in fuorigioco e, all’intervallo, ha chiesto spiegazioni al quarto uomo in questo modo: “Come può essere fuorigioco? Ho bisogno di una spiegazione“.

Il quarto uomo ha risposto: “Sembra forzato in telecamera, scusa, discutiamone dentro“. Il francese ha concordato: “Ok, andiamo dentro e me lo spieghi, perché non capisco. Una volta dentro, nel tunnel che porta agli spogliatoi, il francese ha chiesto nuovamente spiegazioni all’arbitro: “Mi dici di parlare e non mi guardi nemmeno… onestamente. Mi dici di parlare dentro e io sono dentro e non mi parli“. […] Mbappé si è allora rivolto a Camavinga dicendo: “Pagliacci gli arbitri”.

Mastantuono, fin qui al Real Madrid un flop da 63 milioni di euro. Incide meno di Ceballos e Valverde

Dalla Spagna critiche per Franco Mastantuono, diciottenne attaccante del Real non in grado per ora di fare la differenza nonostante il costo del suo cartellino sia stato più che esoso nel mercato estivo scorso. L’attaccante ha una partecipazione alle realizzazioni del Real Madrid che è la più bassa di tutta la squadra, anche inferiore a Valverde e Ceballos.

Franco Mastantuono, l’attaccante del Real Madrid che crea meno occasioni e partecipa al minor numero di gol (Paìs)

Ne scrive così El Paìs:

“Dopo sei mesi, Franco Mastantuono ha preso parte allo stesso numero di gol (tre segnati e zero assist) di Raúl Asensio e Camavinga. Tra tutti gli attaccanti della squadra, è in fondo alla classifica, molto dietro Mbappé (41), Vinicius (17), Güler (15), Bellingham (10), e anche dietro Rodrygo e Gonzalo García (7), e Brahim (4). Le occasioni create ogni 90 minuti, secondo i dati Opta, sono un altro parametro che rivela il suo limitato contributo offensivo: 1,1. Questo è significativamente inferiore a Güler (3,6), Mbappé (2,8), Rodrygo (2,6), Brahim (2,5), Vinicius (2,1), Bellingham (2), o Ceballos e Valverde (entrambi 1,5)”.