È tornata l’imprevedibilità tra Marsiglia e Psg, nessuna delle due è così superiore rispetto all’altra

Da L'Equipe. "Il Marsiglia di De Zerbi cambia tattiche in base alla marea, ma ha perso a Bruges e ha fatto male col Paris Fc. Il Psg paga ancora il peso della fatica del Mondiale per club"

Marseille's newly recruited Italian head coach Roberto De Zerbi directs his first training session of the 2024-2025 season at the Commanderie Robert-Louis-Dreyfus training center in Marseille, southern France, on July 8, 2024. (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Oggi alle 20:45 andrà in scena la sfida tra Psg e Marsiglia di De Zerbi. L’Equipe parla di una rivalità in qualche modo rimodulata, tornata ai fasti di un tempo soprattutto per l’incertezza del derby che sarà. Il Paris è falcidiato da assenze e da stanchezza sin dal Mondiale per Club, De Zerbi invece è semplicemente imprevedibile di per sé (vedere la sconfitta col Bruges, il pareggio col Paris Fc in rimonta ndr).

Marsiglia e Psg, è tornata la rivalità. Sarà un derby incerto

Così racconta l’Equipe:

“A sei mesi dall’inizio della stagione francese, non sappiamo ancora la metà della verità sul Paris Saint-Germain o sull’Olympique de Marseille, entrambe squadre che mostrano una certa instabilità, una per caso, l’altra per cultura. Tuttavia, pur non conoscendo appieno il vero potenziale del Paris soprattutto a livello europeo, rimangono in testa alla Ligue 1. […] Se il Lens non stesse giocando così eccezionalmente bene, diremmo che questa squadra parigina è inarrestabile, come al solito. Solo che in questa stagione non sono esattamente inarrestabili per l’Om, e il prossimo derby promette un livello di incertezza piuttosto raro negli ultimi anni.

Dopo decenni di delusioni, e con una squadra che non è significativamente migliore delle precedenti, il Marsiglia ha battuto due volte il Psg in questa stagione. […] In queste due partite, il Marsiglia è stato significativamente più pericoloso del Paris (3,16 xG contro 2,43). […] Nel bel mezzo dell’inverno, il Paris vive uno strano momento, ma non ha mai ritrovato l’intensità di un tempo per un periodo prolungato, e se questo è dovuto al fatto che non gioca con la squadra al completo dall’inizio della stagione, è improbabile che le cose migliorino […] Infatti, continua a sopportare il doppio fardello di un’estate logorata dal Mondiale per Club e dalla mancanza di una vera vacanza, e di un reclutamento che non ha né rafforzato né rivitalizzato la squadra, forse addirittura l’ha indebolita. […]

E che dire del Marsiglia in tutto questo? […] Forse perché Roberto De Zerbi cambia tattica ogni volta che la marea cambia, e viceversa, a volte. Il punto ovvio è che l’intensità del Marsiglia ha sorpreso il Psg a settembre, in un momento in cui i parigini erano particolarmente indeboliti in attacco, con le assenze di Dembélé, Doué, Bradley Barcola e João Neves.  […] Le conseguenze di una sconfitta del Marsiglia domenica sarebbero piuttosto gravi, anche se il divario tra il secondo e il terzo posto è ormai ridotto. Dopo aver brevemente mostrato la sua ambizione di sfidare il Paris, il Marsiglia si troverebbe a dodici punti di svantaggio in caso di sconfitta, più o meno come la scorsa stagione, quando chiuse con 19 punti”.

