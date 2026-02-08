È tornata l’imprevedibilità tra Marsiglia e Psg, nessuna delle due è così superiore rispetto all’altra

Da L'Equipe. "Il Marsiglia di De Zerbi cambia tattiche in base alla marea, ma ha perso a Bruges e ha fatto male col Paris Fc. Il Psg paga ancora il peso della fatica del Mondiale per club"

Oggi alle 20:45 andrà in scena la sfida tra Psg e Marsiglia di De Zerbi. L’Equipe parla di una rivalità in qualche modo rimodulata, tornata ai fasti di un tempo soprattutto per l’incertezza del derby che sarà. Il Paris è falcidiato da assenze e da stanchezza sin dal Mondiale per Club, De Zerbi invece è semplicemente imprevedibile di per sé (vedere la sconfitta col Bruges, il pareggio col Paris Fc in rimonta ndr).

Marsiglia e Psg, è tornata la rivalità. Sarà un derby incerto

Così racconta l’Equipe:

“A sei mesi dall’inizio della stagione francese, non sappiamo ancora la metà della verità sul Paris Saint-Germain o sull’Olympique de Marseille, entrambe squadre che mostrano una certa instabilità, una per caso, l’altra per cultura. Tuttavia, pur non conoscendo appieno il vero potenziale del Paris soprattutto a livello europeo, rimangono in testa alla Ligue 1. […] Se il Lens non stesse giocando così eccezionalmente bene, diremmo che questa squadra parigina è inarrestabile, come al solito. Solo che in questa stagione non sono esattamente inarrestabili per l’Om, e il prossimo derby promette un livello di incertezza piuttosto raro negli ultimi anni.

Dopo decenni di delusioni, e con una squadra che non è significativamente migliore delle precedenti, il Marsiglia ha battuto due volte il Psg in questa stagione. […] In queste due partite, il Marsiglia è stato significativamente più pericoloso del Paris (3,16 xG contro 2,43). […] Nel bel mezzo dell’inverno, il Paris vive uno strano momento, ma non ha mai ritrovato l’intensità di un tempo per un periodo prolungato, e se questo è dovuto al fatto che non gioca con la squadra al completo dall’inizio della stagione, è improbabile che le cose migliorino […] Infatti, continua a sopportare il doppio fardello di un’estate logorata dal Mondiale per Club e dalla mancanza di una vera vacanza, e di un reclutamento che non ha né rafforzato né rivitalizzato la squadra, forse addirittura l’ha indebolita. […]

E che dire del Marsiglia in tutto questo? […] Forse perché Roberto De Zerbi cambia tattica ogni volta che la marea cambia, e viceversa, a volte. Il punto ovvio è che l’intensità del Marsiglia ha sorpreso il Psg a settembre, in un momento in cui i parigini erano particolarmente indeboliti in attacco, con le assenze di Dembélé, Doué, Bradley Barcola e João Neves. […] Le conseguenze di una sconfitta del Marsiglia domenica sarebbero piuttosto gravi, anche se il divario tra il secondo e il terzo posto è ormai ridotto. Dopo aver brevemente mostrato la sua ambizione di sfidare il Paris, il Marsiglia si troverebbe a dodici punti di svantaggio in caso di sconfitta, più o meno come la scorsa stagione, quando chiuse con 19 punti”.