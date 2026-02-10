Manna: “Mi sarebbe piaciuto confrontarmi in campionato con tutta la rosa a disposizione”

Il ds del Napoli a Sport Mediaset: "In campionato siamo in linea con i nostri obiettivi, abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo un grande gruppo e un allenatore vero"

Giovanni Manna a Sport Mediaset.

Avete novanta minuti in più nelle gambe rispetto al Como.

“Non è colpa nostra, neanche loro. Noi non cerchiamo alibi. Teniamo alla Coppa Italia, vogliamo passare il turno, siamo abituati a giocare un po’ rimaneggiati”.

Mercato di riparazione di gennaio, con Giovane e Alisson Santos.

“È stato più complicato il mercato, avevamo delle idee però la struttura delle operazioni non ci permetteva di farle. E allora abbiamo puntato su due giovani funzionali al nostro calcio di oggi e magari anche di domani, Siamo tranquilli”.

Panucci: credete nella rimonta in campionato o la Coppa Italia è un obiettivo?

“Mi piacerebbe fare i conti con tutta la rosa. Avere alcuni infortuni è normale, come quello di Politano, ma noi abbiamo avuto tutti infortuni lunghi, avrei voluto confrontarmi con tutta la rosa a disposizione, questo non è stato possibile. Abbiamo già vinto la Supercoppa, ora proviamo ad andare avanti in Coppa Italia. Siamo usciti in Champions, è stato un percorso complicato. In campionato siamo in linea con quanto abbiamo sempre dichiarato. Abbiamo un grande gruppo, grandi attributi e un allenatore vero, questo ci ha permesso di essere in linea con i nostri obiettivi”.