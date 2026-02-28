“Lukaku è tornato”, in Belgio stappano lo champagne

La stampa belga esalta l'attaccante dei Red Devils pensando a mondiali. Big Rom è tornato tra gol e lacrime. Ed è pure Mvp del match

Il Napoli aspettava Lukaku. Ed il Belgio pure. L’obiettivo dei Mondiali per i Diavoli Rossi è troppo importante per non salutare con soddisfazione il gol di Big Rom. Ed i giornali in Belgio stappano lo spumante per il ritorno al gol dell’attaccante. Le Soir titola: “Il Diavolo Rosso decisivo nel finale per il Napoli”. La Derniere Heure riprende: “Sollievo (e lacrime) per Romelu Lukaku, che ha segnato il suo primo gol in nove mesi”.

Le Soir: “L’ha aspettato per molti mesi e finalmente è arrivato il 28 febbraio 2026. Romelu Lukaku ha segnato il suo primo gol stagionale, dopo essere tornato in campo da un mese e aver giocato poco più di un’ora. Rasmus Hojlund ha aperto le marcature per il Napoli dopo meno di 120 secondi (2′, 0-1). Il Napoli ha controllato bene la partita, dominando il possesso palla, ma non è riuscito a trovare il secondo gol. Il Verona ne ha aprofittato pareggiando al 64′ con Jean-Daniel Akpro (1-1). Romelu Lukaku è entrato come sostituto al 73′ e ha segnato il gol della vittoria negli ultimi secondi della partita”

La Derniere Heure: “Dimostrando risolutezza per la prima volta negli ultimi nove mesi, Romelu Lukaku è finalmente tornato. Ancora una volta subentrato all’inizio contro il Verona, è entrato in campo a un quarto d’ora dalla fine. Ben posizionato sul dischetto del rigore, ha trasformato fortuitamente un cross dalla fascia sinistra… al 96° minuto. Grazie a questo gol, ha assicurato un’importante vittoria al Napoli, mantenendolo tra le prime tre in classifica in Serie A. l termine della gara era sopraffatto dall’emozione e come ulteriore bonus, il miglior marcatore di tutti i tempi dei Red Devils è stato nominato man of the match”