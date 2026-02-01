Lo United è quarto in Premier, chi l’avrebbe mai detto? La difesa traballa, ma l’attacco compensa

Il Manchester United vince 3-2 contro il Fulham e si piazza al quarto posto, a 41 punti. I Red Devils si erano fatti rimontare da 2-0 a 2-2, ma al 94esimo Sesko, entrato dalla panchina, ha dato loro la vittoria. Terza vittoria consecutiva in Premier per gli uomini di Michael Carrick.

Il Guardian scrive:

Un calcio divertente. Così ora il Manchester United è quarto, cinque punti dietro l’Aston Villa. Chi l’avrebbe mai detto?

The Athletic analizza il match:

Terza vittoria consecutiva, sofferta, da quando è andato via Ruben Amorim. Il subentrato Sesko decide il match e manda l’Old Trafford in estasi. Lo United di Carrick sta concentrando i propri sforzi difensivi più nella rincorsa, che nel pressing. La squadra diventa un 4-4-2 compatto quando non ha la palla tra i piedi e, nelle occasioni in cui spinge, va con una marcatura a uomo. Il rigore all’85esimo del Fulham è stato un esempio di come abbiano lavorato male i difensori. Le scommesse difensive di Carrick sembravano aver fallito, fino a quando Sesko non ha segnato. Il gioco non è mai noioso da quando c’è Carrick in panchina; gli attaccanti sono liberi e creativi, capaci di compensare i difetti difensivi dei loro compagni.