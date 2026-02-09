Lo sport è risultato, competizione, simulazione della guerra. Invece siamo sopraffatti dallo spiritualismo olimpico (Giuliano Ferrara)
Imperdibile sul Foglio: “Ci facciamo piacere ogni tipo di evento, meglio se Grande Evento. La logica dell’intrattenimento a tutti i costi, devi piacere a tutti, ti devi gustare fino in fondo il filmatino sullo chalet di montagna che fa da sfondo all’alzabandiera”.
Lo sport è risultato, competizione, simulazione della guerra. Invece siamo sopraffatti dallo spiritualismo olimpico (Giuliano Ferrara)
Giuliano Ferrara, ovviamente sul Foglio, e altrettanto ovviamente sempre da leggere sulla logica dei grandi eventi. A proposito delle Olimpiadi e della cerimonia inaugurale:
Scrive il fondatore del Foglio:
Ci facciamo piacere ogni tipo di evento, meglio se Grande Evento, e lo celebriamo ballando, sbandierando, petardeggiando e luccicando e cantando a favore di sgraziata telecronaca con doppio braciere, addirittura. Come non ci fossero da pagare, tutti gli anni, le tasse del Concertone il Primo Maggio, del raduno della notte di San Silvestro dal Lungomare di Bari, e dell’italia che è tutta l’italia tutta l’italia tutta l’italia tra i bouquet di Sanremo. L’anno liturgico della nostra mania di evasiva grandezza non finisce mai. Alla base l’equivoco della pace sostenibile, inutilmente invocata ogni volta come pegno dell’evento. Lo sport è i risultati, è la competizione, è la simulazione della guerra e dell’eroismo in Alcibiade. Invece siamo sopraffatti dallo spirito o spiritualismo olimpico, l’idea di partecipare e basta dell’immondo De Coubertin (definizione di Umberto Eco quando non era scrittore olimpico), la proiezione della pace come falsa coscienza dei cinque cerchi e delle tre regole latinorum della casa.
La logica dell’intrattenimento a tutti i costi, almeno nei grandissimi eventi, è una sola e semplicissima: devi piacere a tutti, ti devi gustare fino in fondo il filmatino sullo chalet di montagna che fa da sfondo all’alzabandiera, e per piacere a tutti devi farti piacere tutto.