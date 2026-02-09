Lo sport è risultato, competizione, simulazione della guerra. Invece siamo sopraffatti dallo spiritualismo olimpico (Giuliano Ferrara)

Giuliano Ferrara, ovviamente sul Foglio, e altrettanto ovviamente sempre da leggere sulla logica dei grandi eventi. A proposito delle Olimpiadi e della cerimonia inaugurale:

Scrive il fondatore del Foglio:

Ci fac­ciamo pia­cere ogni tipo di evento, meglio se Grande Evento, e lo cele­briamo bal­lando, sban­die­rando, petar­deg­giando e luc­ci­cando e can­tando a favore di sgra­ziata tele­cro­naca con dop­pio bra­ciere, addi­rit­tura. Come non ci fos­sero da pagare, tutti gli anni, le tasse del Con­cer­tone il Primo Mag­gio, del raduno della notte di San Sil­ve­stro dal Lun­go­mare di Bari, e dell’ita­lia che è tutta l’ita­lia tutta l’ita­lia tutta l’ita­lia tra i bou­quet di San­remo. L’anno litur­gico della nostra mania di eva­siva gran­dezza non fini­sce mai. Alla base l’equi­voco della pace soste­ni­bile, inu­til­mente invo­cata ogni volta come pegno dell’evento. Lo sport è i risul­tati, è la com­pe­ti­zione, è la simu­la­zione della guerra e dell’eroi­smo in Alci­biade. Invece siamo sopraf­fatti dallo spi­rito o spi­ri­tua­li­smo olim­pico, l’idea di par­te­ci­pare e basta dell’immondo De Cou­ber­tin (defi­ni­zione di Umberto Eco quando non era scrit­tore olim­pico), la pro­ie­zione della pace come falsa coscienza dei cin­que cer­chi e delle tre regole lati­no­rum della casa.

La logica dell’intrat­te­ni­mento a tutti i costi, almeno nei gran­dis­simi eventi, è una sola e sem­pli­cis­sima: devi pia­cere a tutti, ti devi gustare fino in fondo il fil­ma­tino sullo cha­let di mon­ta­gna che fa da sfondo all’alza­ban­diera, e per pia­cere a tutti devi farti pia­cere tutto.