L’inutile giustizia sportiva: Allegri si becca una giornata, lo scorretto Fabregas fa marameo

Fabregas trattiene in maniera scorretta e antisportiva Seaelemaekers e Allegri viene squalificato per una giornata. Il frutto di una giustizia sportiva che va al contrario e di una classe arbitrale incapace di svolgere correttamente il proprio mestiere.

Ne abbiamo già parlato: Il meraviglioso mondo della giustizia sportiva: tutti hanno visto, Bastoni ha confessato. Ma Kalulu lo stesso squalificato

Con la squalifica di Allegri ne abbiamo la riconferma.

Allegri squalificato e Fabregas no: come funziona?

Sul sito della Serie A si legge:

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Allegri Massimiliano (Milan): per essere. al 34° del secondo tempo, uscito dall’area

tecnica per discutere con un dirigente della squadra avversaria.

Alla fine del match Fabregas ha chiesto anche scusa (ovviamente citando l’altro sacerdote Chivu) ma giustamente Max non ci sta: la scorrettezza clamorosa è dello spagnolo. Intanto, in Milan-Parma il livornese non sarà al suo posto, e in Juve-Como Cesc sì. Il mondo al contrario.