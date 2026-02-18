Lautaro, c’è preoccupazione per il polpaccio

A Sky Sport collegamento con Bodø:

“C’è preoccupazione per Lautaro che è uscito nel secondo tempo. La preoccupazione è inevitabile perché il polpaccio è un muscolo delicato e lui ha sentito qualcosa a livello del polpaccio. Adesso non possiamo avere l’esito degli esami, c’è però il timore che possa esserci qualcosa a livello muscolare. E se così fosse, c’è da tenere presente che il polpaccio è un muscolo delicato. L’8 marzo c’è il derby, sabato c’è il Lecce, forse non ci sarà nemmeno nel ritorno col Bodø, anche se bisogna aspettare gli esami. La speranza è di riaverlo nel derby”.

Dice Di Canio: “Non dimentichiamo che contro il Barcellona non doveva giocare, poi ha giocato, Lui dice ancora che ha giocato con le fibre più aperte”.