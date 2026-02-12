La Uefa lancia due nuovi premi per gli arbitri

«L’arbitraggio è un lavoro impegnativo e spesso poco visibile, ma è fondamentale per l’integrità delle nostre competizioni. Questi nuovi premi riflettono la forte collaborazione della Uefa con le nostre associazioni nazionali e il nostro impegno condiviso nello sviluppare ufficiali di gara di altissimo livello – ha dichiarato il responsabile degli arbitri Uefa, Roberto Rosetti –. Riconoscendo l’eccellenza nell’arbitraggio, rafforziamo la professionalità, il coraggio e l’equità che sono al cuore del calcio europeo».

🇧🇪 The 50th #UEFACongress kicks off at 10:00 CET 👉 Here are some of the key topics from today’s agenda: – Address by the UEFA president

– Approval of financial statements & budget

– Update on our committees

– Amendments to our statutes

– Ratification of @FIFPRO Europe… pic.twitter.com/bJql33Ice4 — UEFA (@UEFA) February 12, 2026

Nella nota apparsa sul sito della Uefa si legge: «i premi riflettono il nostro impegno nel sostenere e valorizzare gli arbitri a ogni livello, rappresentando sia una celebrazione dell’élite sia una motivazione per la prossima generazione di ufficiali di gara. Dimostrando il ruolo centrale e valorizzato degli arbitri nel calcio europeo, auspichiamo di migliorare il comportamento di giocatori, allenatori e tifosi nei confronti degli ufficiali di gara e di attirare più giovani verso questo ruolo. Si tratta dell’ultimo passo in una serie di recenti innovazioni, che includono l’iniziativa del “dialogo capitano-arbitro”, ora inserita nelle Regole del Gioco, così come la campagna “Be a Referee!”, che dalla sua introduzione nel 2023 ha contribuito al reclutamento di oltre 50.000 nuovi ufficiali in tutta Europa».

