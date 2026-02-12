Home » Approfondimenti » Palazzo e Var

La Uefa lancia due nuovi premi per gli arbitri

Il responsabile degli arbitri Uefa, Roberto Rosetti: "Riconoscendo l’eccellenza nell’arbitraggio, rafforziamo la professionalità, il coraggio e l’equità che sono al cuore del calcio europeo".

Lisbona (Portogallo) 12/08/2020 - Final Eight Champions League / Atalanta-Paris Saint Germain / foto Getty/Uefa/Image Sport nella foto: Anthony Taylor

«L’arbitraggio è un lavoro impegnativo e spesso poco visibile, ma è fondamentale per l’integrità delle nostre competizioni. Questi nuovi premi riflettono la forte collaborazione della Uefa con le nostre associazioni nazionali e il nostro impegno condiviso nello sviluppare ufficiali di gara di altissimo livello – ha dichiarato il responsabile degli arbitri Uefa, Roberto Rosetti –. Riconoscendo l’eccellenza nell’arbitraggio, rafforziamo la professionalità, il coraggio e l’equità che sono al cuore del calcio europeo».

Nella nota apparsa sul sito della Uefa si legge: «i premi riflettono il nostro impegno nel sostenere e valorizzare gli arbitri a ogni livello, rappresentando sia una celebrazione dell’élite sia una motivazione per la prossima generazione di ufficiali di garaDimostrando il ruolo centrale e valorizzato degli arbitri nel calcio europeo, auspichiamo di migliorare il comportamento di giocatori, allenatori e tifosi nei confronti degli ufficiali di gara e di attirare più giovani verso questo ruolo. Si tratta dell’ultimo passo in una serie di recenti innovazioni, che includono l’iniziativa del “dialogo capitano-arbitro”, ora inserita nelle Regole del Gioco, così come la campagna “Be a Referee!”, che dalla sua introduzione nel 2023 ha contribuito al reclutamento di oltre 50.000 nuovi ufficiali in tutta Europa».
Come funzionerà il premio Uefa per gli arbtitri?

«Per ciascun premio, il Comitato Arbitrale UEFA compilerà una shortlist di cinque nomi alla fine di ogni anno solare, valutando le prestazioni sulla base della qualità complessiva delle direzioni di gara, tenendo conto della capacità decisionale, della personalità e del ruolo di modello per la nuova generazione di arbitri. Ogni comitato arbitrale delle 55 federazioni calcistiche nazionali europee avrà un voto; i due arbitri che riceveranno il maggior numero di voti saranno i vincitori dei premi. I nuovi premi e il processo di voto sono stati approvati durante la riunione di questa settimana del Comitato Esecutivo UEFA a Bruxelles»

