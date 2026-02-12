La Uefa lancia due nuovi premi per gli arbitri

«L’arbitraggio è un lavoro impegnativo e spesso poco visibile, ma è fondamentale per l’integrità delle nostre competizioni. Questi nuovi premi riflettono la forte collaborazione della Uefa con le nostre associazioni nazionali e il nostro impegno condiviso nello sviluppare ufficiali di gara di altissimo livello – ha dichiarato il responsabile degli arbitri Uefa, Roberto Rosetti –. Riconoscendo l’eccellenza nell’arbitraggio, rafforziamo la professionalità, il coraggio e l’equità che sono al cuore del calcio europeo».
Come funzionerà il premio Uefa per gli arbtitri?
«Per ciascun premio, il Comitato Arbitrale UEFA compilerà una shortlist di cinque nomi alla fine di ogni anno solare, valutando le prestazioni sulla base della qualità complessiva delle direzioni di gara, tenendo conto della capacità decisionale, della personalità e del ruolo di modello per la nuova generazione di arbitri. Ogni comitato arbitrale delle 55 federazioni calcistiche nazionali europee avrà un voto; i due arbitri che riceveranno il maggior numero di voti saranno i vincitori dei premi. I nuovi premi e il processo di voto sono stati approvati durante la riunione di questa settimana del Comitato Esecutivo UEFA a Bruxelles»